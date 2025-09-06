Kardinál Parolin: Situace v Gaze je tragická, zastavte krveprolití na Ukrajině
Alessandro De Carolis – Vatikán
V současné době je to hlas volající na poušti mezinárodní pozornosti, protože cíle jsou jiné. Hlas Svatého stolce, který od začátku krize v pásmu Gazy volá po příměří, zelenou pro humanitární pomoc a zahájení konstruktivních jednání. Ale je to hlas, který se v současné době ztrácí v dálce, zatímco realistickým zjištěním s nádechem hořkosti je, že navzdory každodennímu krvavému masakru „v současné době neprobíhají žádné rozhovory“. Kardinál Pietro Parolin hovoří z Nemocnice Bambino Gesù, kam se vydal 5. září, aby požehnal obraz Pier Giorgia Frassatiho, kterého papež Lev příští neděli svatořečí společně s Carlem Acutisem.
Tragédie vyžaduje dialog
Kolega Daniele Rocchi z agentury Sir shrnuje úvahy státního sekretáře, zejména naléhání – tak často projevované papežem – „aby strany obnovily dialog a prostřednictvím dialogu – jak doufá kardinál Parolin – našly řešení pro strašnou a tragickou situaci v Gaze“. Náš hlas, pokračuje kardinál, „je hlasem, který se stále ozývá, protože jsme tak činili i dříve. Včera jsme tak učinili velmi rozhodným způsobem i s prezidentem Izraele a doufáme, že tento hlas, spojený s hlasem mezinárodního společenství, bude mít nějaký účinek“.
Chránit ty, kteří se nemohou přesunout
Jedna otázka se týká kritické situace, jako je ta v celé Gaze, kterou prožívá místní farnost, která od vypuknutí nepřátelství poskytla útočiště stovkám lidí. Obavy o ně, říká kardinál Parolin, „jsou velké v tom smyslu, že tam je také mnoho zdravotně postižených lidí, kteří nemohou být přemístěni jinam, takže doufáme, že bude respektováno rozhodnutí těch, kteří se rozhodli zůstat tam a nemají jinou možnost. A že bude vyslyšen tento apel, aby byli respektováni a chráněni“.
Ukrajina, otevřené dveře Vatikánu
Poslední myšlenka patří druhé válečné frontě, Ukrajině, pro kterou země koalice ochotných znovu potvrdily svůj závazek zajistit bezpečnost. V tomto případě, jak znovu potvrzuje státní sekretář, „postoj Svatého stolce je takový, že by měl být zahájen dialog“, a sám Lev XIV., jak připomíná, „dokonce nabídl Vatikán jako místo, kde by se tyto rozhovory mohly konat“. Jedná se, jak uzavírá kardinál Parolin, o „velkou ochotu pomoci najít všechny cesty a prostředky, které mohou ukončit toto krveprolití“.