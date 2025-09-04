Hledejte

Poutníci procházejí po třídě Via della Conciliazione ke Svaté bráně baziliky sv. Petra Poutníci procházejí po třídě Via della Conciliazione ke Svaté bráně baziliky sv. Petra 
Vatikán

Do Říma přijelo na Jubileum naděje už čtyřiadvacet milionů poutníků

Dikasterium pro evangelizaci zveřejnilo údaje o počtu věřících, kteří dosud vykonali jubilejní pouť po římských bazilikách.

Vatican News

Od okamžiku, kdy papež František 24. prosince loňského roku otevřel Svatou bránu baziliky sv. Petra a tím oficiálně zahájil Svatý rok, uplynulo o málo více než osm měsíců. Počet poutníků, kteří přijeli do Říma oslavit Jubileum, dosáhl již 24 milionů, informuje Dikasterium pro evangelizaci.

Papež Lev XIV. v sobotu 6. září v 10 hodin na náměstí sv. Petra zahájí další z cyklu mimořádných jubilejních audiencí, během níž zůstane Svatá brána Vatikánské baziliky uzavřena, ale na jejím konci jí budou moci účastníci audience projít, aniž by se předem registrovali na registračním portálu.

 

4. září 2025, 11:19
