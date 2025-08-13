Výbor Světového dne dětí přechází pod Dikasterium pro laiky, rodinu a život
Salvatore Cernuzio – Vatikán
Papežský výbor pro Světový den dětí, který byl loni zřízen papežem Františkem za účelem organizace a koordinace tzv. „Světového dne dětí“, přechází z orgánu přímo podřízeného papeži do Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Rozhodl o tom papež Lev XIV. po audienci udělené substitutovi Státního sekretariátu, arcibiskupovi Edgaru Peñovi Parrovi, dne 6. srpna, o které informuje reskript zveřejněný dnes, 13. srpna, ale nesoucí datum 9. srpna. V dokumentu se uvádí, že toto nařízení se oznámí oběma dotyčným institucím, aby mohly zajistit přechod“.
Zřízení výboru v roce 2024
Papež František 20. listopadu 2024 zřídil chirografem Papežský výbor pro Světový den dětí, který má na starosti „církevní animaci a pastorační organizaci Světového dne dětí“, tedy události, která – v návaznosti na Světové dny mládeže – shromažďuje děti z celého světa. První ročník se konal 25. května 2024 na Olympijském stadionu v Římě za přítomnosti papeže Františka a za účasti více než 50 tisíc dětí a mladistvých, kteří přijeli také z válečných oblastí.
Pastorační péče o děti
Chirograf o zřízení orgánu rovněž zdůrazňuje, že Papežský výbor má za úkol koordinovat a podporovat iniciativy národních a regionálních organizačních výborů a spolupracovat s pastoračními úřady místních církví a biskupských konferencí, „aby Světový den dětí nezůstal ojedinělou událostí“ a pastorační péče o děti se stále více stávala „prioritou“.
Zmíněný výbor uspořádal na začátku února loňského roku ve Vatikánu setkání s názvem „Milujme je a chraňme je“, aby se hlouběji zabýval tématem práv dětí, které jsou stále více vykořisťovány a zneužívány. Zúčastnil se ho také papež František spolu se členy královských rodin, politiky a četnými odborníky na tuto problematiku.
Nyní výbor přechází do kompetence Dikasteria, jehož úkolem je zabývat se otázkami laiků a rodiny, kam jistě patří i pastorační péče o nejmenší.
A právě toto dikasterium, v současné době vedené kardinálem Kevinem Josephem Farrellem, organizuje rovněž Světové dny mládeže, které původně koordinovala „Sekce pro mládež“ při tehdejší Papežské radě pro laiky, která se – v rámci reformy papeže Františka – v roce 2016 začlenila do dnešního Dikasteria pro laiky, rodinu a život.