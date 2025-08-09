Svatý stolec zveřejnil výkonný dekret o zadávání veřejných zakázek
Vatican News
Dnes, 9. srpna, byl zveřejněn obecný výkonný dekret č. 1/2025 Sekretariátu pro ekonomiku, který obsahuje prováděcí předpis k apoštolskému listu, danému formou motu proprio, o pravidlech transparentnosti, kontrole a hospodářské soutěži při zadávání veřejných zakázek Svatého stolce a Vatikánského městského státu, zveřejněného dne 1. června 2020 a pozměněného následujícím apoštolským listem formou motu proprio „Pro lepší harmonizaci“ ze dne 16. ledna 2024.
Dekret, podepsaný dne 5. srpna 2025 prefektem dikasteria, Maximinem Caballerem Ledo, je rozdělen do osmi hlav a 52 článků a stanoví způsoby uplatňování motu proprio „Pro lepší harmonizaci“, kterým se aktualizuje Kodex veřejných zakázek Svatého stolce, který je výsledkem synergické spolupráce mezi různými vatikánskými orgány s cílem zjednodušit postupy zadávání veřejných zakázek.
Aktualizace potvrzuje cíle transparentnosti, kontroly a hospodářské soutěže v postupech zadávání veřejných zakázek uzavíraných Svatým stolcem a Vatikánským městským státem, rovného zacházení s hospodářskými subjekty a zákazu diskriminace uchazečů a podporuje včasnost správních opatření a uplatňování zásad účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti v souladu se sociální naukou církve.
Záměrem nového Kodexu veřejných zakázek, který vychází ze získaných zkušeností a je v souladu s apoštolskou konstitucí Praedicate Evangelium, je sladit požadavky transparentnosti a kontroly s potřebou zjednodušení ve prospěch operačního přístupu, který orientuje ekonomická rozhodnutí směrem ke stále větší etičnosti a udržitelnému využívání zdrojů.
Dekret byl vydán zveřejněním na internetových stránkách listu L'Osservatore Romano a vstoupí v platnost zítra, 10. srpna, předtím, než bude zveřejněn na internetových stránkách veřejných zakázek Svatého stolce a Vatikánského městského státu www.bandipubblici.va a zařazen do sborníku Acta Apostolicae Sedis.