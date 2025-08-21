Svatý stolec ‚podporuje veškeré úsilí o obnovení míru na Haiti‘
Devin Watkins, Vatikán
Organizace amerických států (OAS) uspořádala 20. srpna ve Washingtonu, D.C., schůzku, na které představila plán pro Haiti, které již více než čtyři roky trpí nekončícím násilím gangů.
Dne 7. července 2021 byl prezident Jovenel Moïse zavražděn ve své rezidenci v Port-au-Prince a od té doby mocné gangy pustoší zemi a kontrolují až 85 % hlavního města.
Stovky tisíc lidí byly vysídleny a jen v roce 2024 bylo zabito přes 5 000 lidí.
Generální tajemník OAS Albert Ramdin ve středu představil dokument s názvem „Směrem k haitské cestě k stabilitě a míru s regionální a mezinárodní podporou“.
Podle webových stránek OAS nabízí tento plán americkým státům cestu, jak podpořit Haiti propojením okamžité stabilizace s dlouhodobými strukturálními reformami v koordinaci s haitským vedením.
Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, stálý pozorovatel Svatého stolce při OAS, vystoupil na prezentaci a uvedl, že Svatý stolec vítá úsilí o řešení „závažné bezpečnostní a institucionální krize v této karibské zemi“.
Řekl, že plán reaguje na „hlubokou a dramatickou situaci, kterou Haiti prochází, a to jak v sociopolitické, tak humanitární rovině, charakterizovanou zejména přetrvávající nejistotou, endemickou chudobou a násilím ozbrojených skupin“.
Mons. Cruz připomněl výzvu Papeže Lva XIV. ze dne 10. srpna adresovanou haitskému lidu, který je vystaven neustálým hrozbám vražd, násilí, obchodování s lidmi, nucenému exilu a únosům.
„Naléhavě vyzývám všechny odpovědné osoby, aby okamžitě propustily rukojmí,“ řekl papež, „a žádám mezinárodní společenství o konkrétní podporu při vytváření sociálních a institucionálních podmínek, které Haitanům umožní žít v míru.“
Zároveň mons. Cruz připomněl, že haitští biskupové vydali 23. července prohlášení, v němž varovali před rozpadající se haitskou společností a odsoudili všechny činy, které ponižují lidskou důstojnost.
„Jsme svědky rozpadu společnosti a úpadku institucí, které ji podporují,“ uvedli haitští biskupové s tím, že vláda již „nezajišťuje bezpečnost, spravedlnost ani základní životní potřeby svého lidu“.
Ve svém projevu v OAS mons. Cruz ujistil o ochotě Svatého stolce spolupracovat jakýmkoli způsobem na nalezení cesty k míru pro haitský lid.
„Svatý stolec,“ uzavřel, „znovu vyjadřuje svou blízkost haitskému lidu a potvrzuje svou neustálou podporu úsilí o mírové a stabilní řešení.“