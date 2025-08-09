Svatý stolec: Nečestný obchod prohlubuje chudobu, je třeba jej spravedlivě regulovat
Alessandro De Carolis – Vatikán
Existuje obchod se správným posláním, který je založen „na principu všeobecného určení statků“ a který zaručuje rozvoj a tím i důstojnost. Bohužel však existují i formy „nekalého obchodu“, které prostřednictvím „nespravedlivých mezinárodních pravidel“ znevýhodňují strukturálně slabší země, které „často trpí nedostatkem kapitálu, ještě zhoršeným břemenem zahraničního dluhu“. Arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v New Yorku, se ve svém prohlášení na třetí mezinárodní konferenci o rozvojových zemích bez přístupu k moři, která se konala 6. srpna v Awaze v Turkmenistánu, zaměřil na dynamiku tohoto základního a životně důležitého odvětví v éře globalizované ekonomiky.
Podle pravidel solidarity
Právě rozvojové země bez přístupu k moři jsou geografickou oblastí, která nejvíce trpí nekalými obchodními praktikami, které v těchto oblastech snadno vedou k „intenzivnímu nadměrnému využívání životního prostředí“ a „hladu a chudobě“. V zájmu nápravy této situace, potvrdil arcibiskup Caccia, „musí být obchod formován požadavky spravedlnosti a solidarity“ a mezinárodní obchod, pokud je „správně orientován, podporuje rozvoj a může vytvářet nové možnosti zaměstnání a poskytovat užitečné zdroje“.
Chudoba je dítětem nespravedlnosti
Stejně jako v mnoha jiných případech, i tentokrát vatikánský zástupce vyzval mezinárodní společenství, aby se rozhodlo pro konkrétní politickou vůli, zejména ve prospěch zemí, které jsou předmětem konference v Turkmenistánu a které jsou často zatíženy „rozsáhlou a komplexní“ chudobou, která „milionům lidí upírá uspokojení jejich základních potřeb“. Tyto země, připomněl mons. Caccia, jsou sice odlišné svou historií, kulturou a ekonomikou, „čelí však stejným systémovým výzvám, mezi něž patří neudržitelná zadluženost, vysoké náklady na dopravu a zranitelnost vůči klimatickým změnám a vnějším šokům“. Chudoba, jak dále poznamenal, „vyplývá z různých forem kulturního strádání a popírání kulturních práv“, ale tím „není nevyhnutelná; je důsledkem nespravedlivých struktur a politických rozhodnutí, a proto může a musí být překonána“.
Obchod ať podporuje dobro všech
Člověk „musí zůstat v centru všech rozvojových strategií“ a obchod a hospodářský růst „nejsou cílem samy o sobě, ale prostředkem k podpoře integrálního lidského rozvoje každého člověka a pokroku společného dobra“, uzavřel arcibiskup Caccia.