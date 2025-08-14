Svatý stolec: Domorodé ženy by měly být protagonistkami lepší budoucnosti
Christopher Wells, Vatikán
Ve svém projevu na zvláštním zasedání Stálé rady Organizace amerických států (OAS) ve středu Monsignor Juan Antonio Cruz Serrano znovu potvrdil blízkost Svatého stolce všem domorodým národům, zejména domorodým ženám, „s cílem podporovat a chránit jejich základní práva“.
Stálý pozorovatel Svatého stolce při OAS poznamenal, že téma zvláštního zasedání – „Hlasem domorodých žen: viditelnost, vedení, práva a ekonomická autonomie“ – poskytuje vodítko pro debatu o přínosu a zásadní roli žen ve společnosti.
Svatý stolec, řekl monsignor Cruz Serrano, prosazuje, aby domorodé ženy byly vnímány jako „aktivní protagonistky při vytváření“ společné budoucnosti, nikoli jako „pasivní příjemkyně“ politiky vnucené zvenčí. Taková podpora by měla být podle něj vnímána v kontextu podpory domorodých kultur ze strany Svatého stolce, která zahrnuje „vhodné duchovní cesty a pozornost věnovanou zvykům a jazykům těchto národů“.
Stálý pozorovatel dále uvedl, že církev ve svých různých institucích a ve své práci „nadále pečuje o domorodé národy v mnoha částech hemisféry, investuje do jejich vzdělávání a zdraví a zvyšuje povědomí společnosti, aby členové těchto komunit mohli být protagonisty a vůdci své vlastní historie“. Zvláště zmínil „intenzivní“ práci biskupských konferencí, diecézí, farností a misí, jakož i Panamazonské církevní sítě (REPAM).
Na závěr Mons. Cruz Serrano vyjádřil uznání Svatého stolce za práci OAS při pomoci domorodým a zranitelným obyvatelům, zejména ženám a dívkám, žijícím v tomto regionu, a za její obnovenou podporu „iniciativám, které usilují o posílení jejich hlasu, ochranu jejich práv a zajištění jejich plného zapojení do života společnosti“.