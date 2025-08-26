Rafaelovo Korunování Panny Marie z Vatikánských muzeí v Perugii
Po dvou stoletích se Korunování Panny Marie, které bylo zadáno Raffaelovi Sanzio a dokončeno jeho žáky Giuliem Romanem a Giovanem Francescem Pennim pro kostel Santa Maria Assunta v Monteluce, vrací do Perugie. Uvádí se v tiskové zprávě Guvernorátu Vatikánského městského státu k výstavě „Očekávaný návrat. Raffaello pro Monteluce z Vatikánských muzeí“, která bude zahájena 24. září v Muzeu kapituly v komplexu San Lorenzo v Perugii. Dílo, které bylo původně vytvořeno pro starobylý klášter klarisek, se do města dostává díky spolupráci arcidiecéze Perugia-Città della Pieve s Vatikánskými muzei a poprvé bude vystaveno společně s příběhy ze života Marie, namalovanou Bertem di Giovannim, zapůjčenou Národní galerií Umbrie.
Návštěvník je v rámci výstavy veden k objevování díla na pomezí: mezi genialitou mistra a silou dílny, mezi klášterem a městem, mezi dějinami umění a spiritualitou. Zvláštní ikonografie, v níž se Nanebevzetí a Korunovace spojují v jediný monumentální okamžik naplněný slávou, úžasem a nadějí, je vizuálně vyprávěna silou barevné palety. Mezi vyváženými harmoniemi a moudrými kontrasty vyniká rafinovaná kvalita Raffaelovy dílny.
Zlaté světlo nebe korunuje olovnatě modré obláčky na pozadí krajiny a barevnou rozmanitost oděvů apoštolů, kteří se shromáždili, aby kontemplovali zázrak na zemi.
Výstava, realizovaná díky podpoře Fondazione Perugia, je velkou příležitostí k tomu, aby se po staletích absence znovu spojily prvky jednoho z nejvýznamnějších renesančních děl v umělecké historii Perugie, které bylo v roce 1797 zabaveno Napoleonovými vojsky. V srdci Jubilea naděje je to skutečně očekávaný návrat.