Prefekt Dikasteria pro komunikaci: sloužit druhým, abychom si zachovali lidskost
Giada Aquilino – Vatikán
Číst a vyprávět historii „s inteligencí srdce, moudrostí lásky, bez zaměňování prostředků a cílů, pravdy a lži, intuice a kalkulace“: zkrátka „zůstat lidmi“ a „stát se jimi stále více“. To je výzva, kterou adresoval Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, v poselství účastníkům výročního kongresu Africké katolické tiskové unie (Union Catholique Africaine de la Presse, Ucap), který se do 17. srpna koná v ghanské Akkře a zamýšlí se nad tématem „Rovnováha mezi technologickým pokrokem a zachováním lidských hodnot v éře umělé inteligence“.
Skutečné, spravedlivé, krásné
V době, kdy vztahy mezi institucemi a národy byly „radikálně“ transformovány sociálními médii, se klade otázka, „jak mohou algoritmy a stroje, které je zpracovávají, sloužit lidstvu v pravdě, poznání, svědomí a kráse“, zdůraznil Ruffini v textu poselství, který přečetl více než 150 delegátům z třiceti zemí monsignor Janvier Yameogo, představitel teologicko-pastoračního oddělení téhož dikasteria. Odpověď – dodal Ruffini a vyzval k zamyšlení nad vztahem „mezi lidmi a algoritmy“ – spočívá v „zabránění tomu, aby algoritmy a jejich zpracovatelé vytvořili systém nadvlády, který vše rozbije na prach a ignoruje pravdu, spravedlnost a krásu“ a obětuje jedinečnost a důstojnost jednotlivce.
Na druhou stranu, uvažoval prefekt Dikasteria pro komunikaci, stojíme před rozcestím: na jedné straně je „diktatura stroje, vedená totalitním myšlením“, na druhé straně je „lidská svoboda, bez níž není pravda“. Vyzval proto k posílení schopnosti mediálních profesionálů „vzdělávat své různorodé publikum“ o nutnosti „prosazovat a zachovávat“ lidské hodnoty ve světě „silně ovlivněném technologickým pokrokem, zejména umělou inteligencí“.
Navazovat vztahy
Komunikace je především „vzájemným darováním sebe sama“, které vychází z vztahu, který navazujeme „jeden s druhým“, poznamenal Ruffini. A společenství „je to, co nás činí vzájemnými údy“: je to „tajemství“ komunikace církve v duchu synody o synodalitě. Dnes, kdy se planeta „noří“ do spirály násilí a války a je stále obtížnější „vytvářet prostory pro setkávání a dialog s ohledem na společné dobro a mír“, žádná církev ani konkrétní společenství „nemůže uvažovat o izolovaném životě“: naše blaho je „propojeno“ s blahem ostatních.
Spontánní a „dokonce neformální“ vazby, které nám technologie umožňuje vytvářet, lze tedy považovat za „bohatství a zdroj“ pro podporu stále komplexnějšího prožívání „církevního my“ s vědomím a rozlišováním, při zachování „etického řízení“ umělé inteligence a normativních rámců „zaměřených“ na člověka, jak nedávno zdůraznil papež Lev XIV.
Příspěvky na konferenci
Na zahájení konference minulou neděli, 10. srpna 2025, organizátoři zdůraznili, že účastníci se scházejí „pod vlajkou víry, profesionální spolupráce a společného cíle“, a Asociace novinářů Ghany označila za „zásadní“ úsilí pracovníků médií „zakotvit svou práci v trvalých hodnotách pravdy, spravedlnosti, odpovědnosti a soucitu“.