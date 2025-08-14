Poslední soud v Sixtinské kapli projde v roce 2026 mimořádnou údržbou
Paolo Ondarza – Vatikán
Mimořádná údržba Michelangelova Posledního soudu v roce 2026 a ještě předtím restaurování Raffaelovy lodžie. V duchu „velikánů“ dějin umění se nový vedoucí Laboratoře pro restaurování obrazů a dřevěných materiálů Vatikánských muzeí Paolo Violini „s dojetím“ připravuje na svůj nový úkol. Violini, který od začátku srpna nahradil Francescu Persegati, která od roku 2017 vedla instituci založenou před sto lety Biagem Biagettim, pro vatikánská média předem prozradil první výzvy, které ho čekají.
Ve znamení Raffaella
Od roku 1988 se věnuje výzkumu a konzervaci mistrovských děl z papežských sbírek. Svou kariéru zahájil prací na Raffaellových sálech, kde jako vedoucí restaurátor dokončil restaurování Stanza della Segnatura v roce 2000 a Stanza di Eliodoro v roce 2012.
Jeho snem je dokončení cyklu sálem „Incendio di Borgo“: „Vždycky myslím na Raffaella, protože jsem v těchto pokojích pracoval 17 let. Restaurování místnosti "Požár v Borgu" bylo teprve zahájeno, ale ještě není dokončeno“, vysvětluje. Zabývat se tím by znamenalo prozkoumat „důležitý moment přechodu mezi Raffaelem a jeho dílnou“. Znamenalo by to tedy „lépe porozumět freskám v Konstantinově sále“, které byly nedávno znovu představeny veřejnosti a které vytvořili Raffaelovi žáci Giulio Romano a Giovanni Francesco Penni.
Mimořádná údržba Posledního soudu
Ale teprve od ledna 2026 bude činnost laboratoře přitahovat pozornost široké veřejnosti. S novým rokem totiž začne mimořádná údržba Posledního soudu od Michelangela. Jedná se o práci, která doplňuje běžnou údržbu prováděnou každý rok pomocí výtahu nebo mechanického „pavouka“. Je nezbytná kvůli dopadu, který má velký počet návštěvníků na zachování nejslavnějších fresek na světě. „Měli bychom skončit v březnu, abychom uvolnili stěnu před začátkem Svatého týdne,“ prozrazuje Violini. Během tří měsíců bude postaveno „lešení, které pokryje celou stěnu. Bude se skládat z desítky pracovních plošin s výtahem, který nám umožní pracovat současně i v 10–12 lidech a mít tak bližší vztah k dílu, což zkrátí dobu prací a neomezí výhled návštěvníků.“
Raffaellova lodžie, světové dědictví
Zahájena byla také pětiletá rekonstrukce Raffaellovy lodžie.
„Čtrnáct polí s velmi jemnými štukaturami a freskami, dílo Giovanniho da Udine a dalších spolupracovníků“, které Paolo Violini označil za „dědictví lidstva“: „dal vzniknout dekorativnímu žánru „grotesky“, který se vrátil z římské antiky a byl velmi rozšířený v celém 16. století“.
Vášeň a tradice
V příštích měsících čekají na 26 vatikánských restaurátorů z Malířské dílny náročné projekty, v některých případech za pomoci externích kolegů, vše pod koordinací Violiniho. Síla týmu spočívá nejen v nadšení pro svou práci, ale také v bohatých znalostech, které se konsolidovaly z generace na generaci. „Kontinuita“ je možná slovo, které nejlépe vystihuje tajemství profesionality řemeslníků papežských sbírek.
Nepřetržité předávání znalostí
„Máme za sebou významnou historii,“ říká Violini. „Laboratoř byla založena v roce 1923, ale historie konzervace ve Vatikánu sahá ještě dál, do 19. století, kdy díla spadala pod jurisdikci umělců Akademie sv. Lukáše.“
Existuje tedy „nit kontinuity“, která se nikdy nepřerušila, vedoucí přes Biagia Biagettiho před sto lety až k Francesce Persegati, první ženě přijaté do této instituce v roce 1990, která právě ukončila svou službu.
„Určité principy byly již přítomny v kulturní debatě devatenáctého století a pokračovaly v průběhu času se všemi změnami, technologickými a vědeckými aktualizacemi našeho povolání“, pokračuje vedoucí laboratoře a zdůrazňuje zvláštnost restaurování ve Vatikánu. „Více než v jiných institucích je zde zvláštní pozornost věnována nehmotné hodnotě uměleckého díla“. Pohled tedy přesahuje malířskou plochu. Kromě pouhé materiální konzervace obrazu jsou restaurátoři papeže také strážci křesťanského poselství a víry, které každé sakrální dílo v sobě nese. Holistický přístup přibližuje vztah mezi restaurátorem a obrazem vztahu mezi lékařem a pacientem.
Přítomnost laboratoře uvnitř Vatikánských muzeí umožňuje privilegovaný pohled na konzervaci a zaručuje budoucím generacím zachování obrovského dědictví: 7 kilometrů výstavních prostor, jako jsou římské baziliky nebo externí památky ve správě Vatikánu.