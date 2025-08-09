Papež obdržel od Vatikánských muzeí obraz svatého Augustina
Paolo Ondarza – Vatikán
Obraz „Svatý Augustin a anděl“, který minulý týden předala Lvu XIV. malá delegace Vatikánských muzeí, bude umístěn v pracovně Svatého otce v sálku sousedícím s Aulou Pavla VI.
Papež a Vatikánská muzea
Pro přítomné to byl velmi dojemný okamžik, jak pro vatikánská média uvedla ředitelka Vatikánských muzeí Barbara Jatta: „Bylo to první důvěrnější setkání s papežem, opravdu slavnostní den a příležitost představit naši výzkumnou a restaurátorskou činnost, naše poslání ve službě evangelizaci a sdílení. Srdečně jsme ho také pozvali k návštěvě Vatikánských muzeí.“
Pocta Raffaelovi
„Svatý otec byl velmi pozorný a bylo mi jasné, že se mu obraz velmi líbil,“ sdělila profesorka Jatta. Plátno je dílem anonymního malíře, který pravděpodobně působil v 18. století, ale především svědčí o ústřední Raffaelově roli v různých obdobích dějin umění.
Postava Augustina i postava anděla, který na jeho levé straně drží knihu, jsou totiž dvě přesné citace. Jsou převzaty ze dvou postav ze slavné fresky „Disputa del Santissimo Sacramento“ (Disputace o svátosti oltářní), kterou Raffael vytvořil v roce 1509 v Sále signatury na stěně naproti fresce „Athénská škola“.
Augustiniánské dílo
Vzhledem k tomu, že autor tohoto obrazu se zaměřil zejména na autora „Vyznání“, uvedla Barbara Jatta, „je velmi pravděpodobné, že zadavatelem byl augustinián. Toto velkoformátové dílo je augustiniánské v nejširším slova smyslu“.
Restaurování obrazu
Původně se obraz nacházel mezi nábytkem ve Vatikánu a „nebyl v dobrém stavu“. Několik týdnů byl svěřen do péče restaurátorky Laury Baldelli z Restaurátorské dílny obrazů a dřevěných materiálů Vatikánských muzeí, kterou do minulého měsíce vedla Francesca Persegati a dnes Paolo Violini.
„Když mi regent Prefektury Papežského domu, otec Leonardo Sapienza, navrhl, abychom společně s Alessandrou Rodolfo vybrali pro Svatého otce dílo o svatém Augustinovi ze 17. až 18. století, okamžitě nás napadl tento obraz.“
Audience
„Papeži jsme dílo představili a předali mu také informační list, aby ho mohl zasadit do kontextu. Zdálo se nám, že velmi pozorně naslouchal i různým odborníkům, které jsme mu představili,“ dodává Barbara Jatta při popisu setkání: „Doufáme, že jsme ho příliš neunavili, protože jsme mluvili hodně a audience trvala déle, než bylo plánováno.“
Delegaci Vatikánských muzeí vedla sestra Raffaella Petrini, předsedkyně Governorátu Vatikánského městského státu, a tvořili ji výše uvedení lidé spolu s Giandomenicem Spinolou, zástupcem uměleckého a vědeckého ředitele Vatikánských muzeí, Albertem Albanesim, zástupcem ředitele pro správu a administrativu, a mons. Terence Hoganem, koordinátorem úřadu pro vztahy s nadací Patrons of the Arts in the Vatican Museums.