Náboženství a kultury v dialogu za mír
Vatican News
„Cesty míru. Náboženství a kultury v dialogu“ je tématem mezinárodního kongresu, který se koná dnes a zítra, 12. a 13. srpna, v chilském Temuco. Setkání, které organizuje místní katolická univerzita, se účastní také kardinál George Jacob Koovakad, prefekt Dikasteria pro mezináboženský dialog, jehož vystoupení je plánováno na zítřek.
Program dnešního dne zahrnoval řadu panelových diskusí zaměřených na různá témata: pluralita a náboženská svoboda; přínos náboženství k lidskému rozvoji a míru; globální a lokální perspektivy dialogu mezi náboženstvími a kulturami; náboženství a kultury v dialogu na cestě k míru.
Práce kongresu doprovází také šest kulatých stolů věnovaných tématům, jako je veřejná správa náboženské rozmanitosti; výchova mladých generací k míru; náboženství, etika a politika jako možnost setkání a míru; duchovnost a dialog jako nástroje budování smíření.
Kromě kardinála Koovakada se kongresu účastní mimo jiné Dr. Vera Leal Ferreira z mezinárodního centra pro dialog Kaiciid (Centra pro mezináboženský a interkulturní dialog krále Abdulláha bin Abdulazíza), zástupci Národního úřadu pro náboženské záležitosti, jakož i docenti a vědci z amerických univerzit spolu se studenty a představiteli místních komunit.