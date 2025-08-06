Mladí lidé jako projev živé církve
Fabrizio Peloni
Tito mladí lidé „jsou znamením naděje pro ostatní mladé, protože jsou projevem živé církve“. Tuto myšlenku vyjádřili během generální audience na Svatopetrském náměstí dnes dopoledne, 6. srpna, na svátek Proměnění Páně, dva kněží – don Juan Molina a otec Paul Frédéric Sawadogo – kteří se věnují pastoraci mládeže v Argentině a Burkina Faso.
Don Juan, člen komunity Schönstattských otců v Argentině, doprovázel asi padesát členů hnutí ve věku od 16 do 22 let. „Od svého vysvěcení mám milost a poslání doprovázet život a víru mládeže. Právě vztah k mladým lidem mě vedl k tomu, že jsem požádal o setkání s papežem několik dní po Jubileu mládeže, kterého jsme se zúčastnili.“
V Buenos Aires se všichni mladí lidé angažují v misijní činnosti ve prospěch nejslabších, zejména v okrajových čtvrtích. „Hluboce věřím v nutnost těchto zkušeností, které nám pomáhají vyjít ze sebe a připomínají nám, že Bůh je větší. Jsem také přesvědčen o plodnosti setkání mladých lidí,“ uzavřel don Juan.
Africký kněz o. Paul Frédéric Sawadogo ze své strany zdůraznil, že „setkání s nástupcem svatého Petra – po dnech strávených 2. a 3. srpna v Tor Vergata – je požehnáním a darem víry, který má pro budoucnost těchto celkem patnácti mladých lidí pocházejících z Burkina Faso, kde církev letos slaví jubileum 125 let evangelizace, neocenitelnou a nezapomenutelnou hodnotu“.
Otec Sawadogo zdůraznil, že pro všechny je to první návštěva Říma, „neuvěřitelný zážitek pro jejich paměť a bohatství jejich srdcí: v těchto dnech skutečně pochopili, že mohou přispět k životu všeobecné církve“. Dále vysvětlil, že mladí lidé – „ve svých tradičních oděvech, se svými modlitbami, svými djembe, na které hrají, tančí a „projevují“ svou víru“ – prošli Svatými branami různých papežských bazilik „a modlili se za mír v Burkina Faso a ve světě“. Totéž učinili v Assisi, jak u hrobu svatého Františka, tak u hrobu blahoslaveného Carla Acutise, který bude 7. září svatořečen.
Ve jménu míru přijela do Říma také delegace z Pove del Grappa v Benátsku. Lev XIV. požehnal pochodeň, která bude v první polovině září nepřetržitě hořet v tomto malém městečku nedaleko Vicenzy a připojí se tak k dalším pochodním, které budou zapáleny na symbolických místech první světové války. Akce se koná v rámci „Feste del Cristo“ (Slavnosti Krista), které se oficiálně konají od roku 1832 a opakují se každých pět let.
„Pouze v roce 1945, kvůli druhé světové válce, a v roce 2020 kvůli pandemii nebylo možné slavnost v Pove uspořádat,“ uvedla Patrizia Campagnolo, předsedkyně organizačního výboru, a vysvětlila, že „při Pochod za mír budou pochodně, které nesou mladí sportovci vycházející ze čtyř světových stran obce, zapáleny pochodní, která dnes vyrazila z Vatikánu poté, co byla požehnána papežem“.
Asi sto sedmdesát cyklistů z České republiky, kteří vyrazili 27. července z Padovy, dokončilo druhou část své jubilejní pouti a dorazilo včera do Říma, aby se mohlo zúčastnit dnešní generální audience. Jedná se o rodiny, dospělé, seniory a děti z neziskového křesťanského sportovního sdružení „Orel“, doprovázené sedmi kněžími, jáhnem a Petrem Gabrielem, předsedou této organizace, která se věnuje sportovním kurzům pro děti a mládež v České republice. Na cestě po Via Francigena se zastavili v Loretu a Assisi, zatímco první část cyklistické pouti – z České republiky do Aquileie – se uskutečnila v roce 2024. Na konci audience Gabriel osobně pozdravil papeže, daroval mu raketu a požádal ho o podpis na fotbalový míč.
Farnost sv. Martina a Marka v Petriolu v provincii Macerata požádala papeže Lva XIV. o požehnání kopie sochy Panny Marie Milosrdné, jejíž originál je dílem Giovanniho Aquilana a letos slaví 500 let. Spolu se sochou byla římskému biskupovi předána také zlatá růže, darovaná bratrstvem, které spravuje svatyni Santa Maria di Petriolo, která bude znovu otevřena v září tohoto roku, deset let po uzavření v důsledku zemětřesení, které postihlo region Marche v roce 2016.