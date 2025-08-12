Kardinál Parolin na návštěvě v Burundi
Vatican News
Na pozvání místní církve a burundských úřadů se kardinál Pietro Parolin, státní sekretář, vydává ode dneška, 12, srpna, do 18. srpna do této africké země, a to z dvojího důvodu: uzavření jubilea šedesáti let diplomatických vztahů se Svatým stolcem a slavnostní odhalení památníku a položení základního kamene zdravotního centra na počest apoštolského nuncia Michaela Aidana Courtneyho, který byl před 23 lety tragicky zavražděn při přepadení.
Program cesty kardinála zveřejnil @TerzaLoggia, účet Státního sekretariátu na X. Zítra, ve středu 13. srpna, bude kardinál Parolin sloužit mši s burundskou biskupskou konferencí, se kterou se poté setká soukromě. Ve stejný den je plánována schůzka s prezidentem republiky Evaristem Ndayshimim a účast na podpisu konkrétních dohod mezi biskupskou konferencí a vládou. V pátek 15. srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, bude státní sekretář Svatého stolce sloužit mši svatou v mariánské svatyni v Mugera a poté navštíví politické a správní centrum Gitega. V sobotu 16. srpna bude slavit mši a potká se se seminaristy a vyššími představenými mužských a ženských řeholních řádů; poté se zúčastní slavnostního otevření památníku arcibiskupa Courtneyho v apoštolské nunciatuře a recepce s diplomatickým sborem.
V neděli 17. srpna pak kardinál Parolin předsedá závěrečné mši svaté k šedesátému výročí diplomatických vztahů mezi Burundi a Svatým stolcem v poutním místě „Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt“, postaveném na místě, kde 7. září 1990 sv. Jan Pavel II. sloužil mši svatou.