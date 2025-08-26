Kardinál Parolin: Jsme zděšeni děním v Gaze
Vatican News
„Jsme zděšeni tím, co se děje v Gaze i přes odsouzení ze strany celého světa“, protože „všichni jednotně odsuzují to, co se děje“. Uvedl to kardinál státní sekretář Pietro Parolin v Neapoli během 75. Národního liturgického týdne, když na okraj slavnostního zahájení odpovídal na otázky novinářů ohledně izraelského bombardování nemocnice Nasser v Khan Younis v pásmu Gazy, které si vyžádalo 20 mrtvých, z toho 5 novinářů.
„Je to nesmysl,“ dodal kardinál s tím, že se zdá, „že není žádná naděje na řešení“ a „že situace se stále více komplikuje a z humanitárního hlediska je stále více nejistá, se všemi důsledky, které neustále vidíme“.
Pokud jde o Ukrajinu, podle kardinála státního sekretáře je zapotřebí „hodně politiky, protože teoretických řešení je mnoho“ a „existuje mnoho cest, kterými se lze vydat k dosažení míru“, ale „je třeba je chtít uvést do praxe“ a „zjevně jsou zapotřebí také duchovní dispozice“. „Celý svět potřebuje naději,“ uvedl dále Parolin a zdůraznil, že jubileum vyhlášené papežem Františkem, které je věnováno právě tomuto tématu, „by mělo být okamžikem obnovení naděje“. „Naděje proti vší naději“, zdůraznil kardinál, protože dnes není „mnoho prvků, které by nám pomáhaly doufat, zejména na mezinárodní úrovni“, jak je vidět „i v těchto dnech“ z „obtížnosti zahájit mírové procesy v konfliktních situacích“, ale „nesmíme se smířit“ a „musíme pokračovat v práci pro mír a smíření“.