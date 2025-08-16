Hledejte

Kardinál Pietro Parolin zdraví obyvatele během své cesty do Burundi 
Burundi: Vrcholná návštěva z Vatikánu

Druhý nejvyšší představitel Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, je na návštěvě v Burundi. V pátek vedl v mariánském poutním místě Mugera oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Vatican News

Při této příležitosti byl farní kostel v Mugera povýšen na baziliku minor. Mše, kterou kardinál celebroval, se zúčastnily tisíce lidí, včetně prezidenta Évariste Ndayishimiye. Ve své homilii Parolin vyzval burundskou společnost, aby se zasazovala o společné dobro a dala stranou osobní zájmy.

Vzpomínka na zavražděného nuncia

Ve čtvrtek navštívil kardinál Parolin Minago, aby odhalil památník arcibiskupa Michaela Courtneyho. Tento vatikánský diplomat pocházející z Irska byl papežským nunciem v Burundi a koncem prosince 2003 byl zastřelen během přepadení.

Courtney se během tří let, které strávil v Burundi, zasazoval o uzavření dohody mezi vládou a hutuovskými rebely. Nakonec byl úspěšný. Z nunciovy vraždy byli obviněni rebelové, kteří dohodu nepodepsali, ti však jakoukoli odpovědnost popřeli.

(sk)

 

 

16. srpna 2025, 12:44
