Zemřel kardinál Luis Pascual Dri

Argentinský kardinál Luis Pascual Dri — z řádu kapucínů — zemřel včera večer, v pondělí 30. června, ve věku 98 let. Kardinál Dri se narodil 17. dubna 1927 ve Federación v provincii Entre Ríos.

Kardinálem byl jmenován na konzistoři 30. září 2023, na stejné konzistoři, na které byl kardinálem jmenován Robert Francis Prevost. Luis Pascual Dri se o rozhodnutí papeže Františka zařadit ho mezi členy kardinálského kolegia – a přidělit mu diakonií S. Angelo in Pescheria – dozvěděl, když se chystal vstoupit do zpovědnice svatyně Panny Marie Pompejské v Buenos Aires. Sám papež Bergoglio při několika příležitostech připomněl příklad svého krajana jako vzor pro přijímání kajícníků. Od svátosti smíření se totiž odvíjel celý život kardinála Dri, který se stal knězem 29. března 1952 v Uruguayi, kam se přestěhoval v 11 letech. Od roku 2000 se vrátil do vlasti, do Buenos Aires, kde až do roku 2003 působil jako farář v poutním kostele Panny Marie Pompejské a poté v Mar del Plata, aby se v roce 2007 navrátil do zmíněného mariánského poutního kostela.

Ve zpovědnici, kde uchovával reprodukci Rembrandtova obrazu s výjevem objetí Otce a marnotratného syna, měl jako vzory svatého Leopolda Mandiće, který měl stejný přístup ke kajícníkům, a svatého Pia z Pietrelciny, kterého poznal v roce 1960. „Svatý Leopold a svatý Pius – rád říkal – mě naučili mnoho, mnoho krásných věcí o milosrdenství, lásce, pokoji, klidu a blízkosti. Ačkoli byl otec Pius tak silný a energický, když měl naslouchat a odpouštět, byl jako Ježíš.“