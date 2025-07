V Římě probíhá Jubileum digitálních misionářů a katolických influencerů

Stovky lidí se účastní ve dnech 28. a 29. července v Římě na zcela nové akci věnované této skupině. První den se uskuteční konference s příspěvky jezuitů McCalluma a Spadara, druhý den bude následovat průchod Svatou branou a mše svatá v bazilice sv. Petra, kterou bude celebrovat kardinál Tagle, modlitba s komunitou Taizé a závěrečný festival. Aplikace Vatican Vox umožní sledovat program v různých jazycích.

Udržet naději, rozšířit ji až na konec světa, aby církev neměla hranice. To je cílem setkání, které se koná 28. a 29. července v Římě, na němž se scházejí digitální misionáři a influenceři z celého světa, aby oslavili své jubileum. Modlitba, diskuse, společenství: to jsou hlavní body programu, který připravilo Dikasterium pro evangelizaci ve spolupráci s Dikasteriem pro komunikaci. Veškeré informace o akci jsou k dispozici v aplikaci „Vatican Vox“ se simultánním překladem do pěti jazyků a v aplikaci Vatikánského rozhlasu s překladem a komentářem do osmi jazyků.

Konference o misii v době digitálních sítí

Po zahajovací mši ve farnostech poblíž Vatikánu se účastníci shromáždí v Auditoriu Conciliazione k zahájení Jubilea v pondělí 28. července v 9.00 hodin za přítomnosti kardinála státního sekretáře Pietra Parolina, monsignora Rina Fisichella, viceprefekta Dikasteria pro evangelizaci, a Paola Ruffiniho, prefekta Dikasteria pro komunikaci. Poté přivítá poutníky monsignor Lucio Ruiz, sekretář Dikasteria pro komunikaci, a následně zazní zamyšlení jezuity Davida McCalluma, výkonného ředitele Discerning Leadership Program. Konferenci bude možné sledovat živě na portálu a YouTube kanálu Vatican News. Poté vystoupí jezuita Antonio Spadaro, podsekretář Dikasteria pro kulturu a vzdělávání, který zdůrazní přínos teologie pro misii v době sítí a algoritmů. Budou také sdíleny některé perspektivy Studijní skupiny synody o synodalitě. Studijní skupiny se poté budou snažit najít smysl plné přítomnosti církve v digitální kultuře.

V pondělí 28. října odpoledne jsou naplánovány dva kulaté stoly: první v 15:00 (prezenčně i online) bude věnován výměně zkušeností o digitálních misionářích s mezinárodními zástupci. Druhý v 17:30 bude na téma „Svatí influenceři Boží“. Na konci každého z nich bude asi hodina vyhrazena na sdílení v pracovních skupinách. Na závěr se bude konat modlitba vedená kardinálem Óscarem Rodríguezem Maradiagou, emeritním arcibiskupem Tegucigalpy. V 21:30 bude kardinál José Cobo Cano, metropolitní arcibiskup Madridu, předsedat eucharistické adoraci a kajícné liturgii.

Svěřit digitální projekty v modlitbě

Srdcem Jubilea bude pouť k bazilice sv. Petra, která se uskuteční v úterý 29. v 8:00. V 10:00 se bude konat eucharistická slavnost, které bude předsedat kardinál Luis Antonio Tagle, viceprefekt Dikasteria pro evangelizaci – Sekce pro první evangelizaci a nové místní církve. Do Auditoria Conciliazione se účastníci vrátí na společný oběd a odpočinek, než se v 14:00 ponoří do ekumenického setkání Together for Hope (osobně i online prostřednictvím Vatican News), které bude moderovat komunita Taizé. Bude to prostor pro setkání, společenství a sdílené poslání s těmi, kteří z různých koutů světa hlásají naději v digitálním světě. Následný herní moment, během něhož bude prostřednictvím kreativity vyjádřena naděje, víra a radost na digitálních sítích, bude předehrou k návštěvě Vatikánských zahrad, která bude završena zasvěcením digitální misie Panně Marii, „Boží influencerce“, s prosbou, aby svou mateřskou něhou vedla přítomnost v digitálním světě.

Na závěr se digitální misionáři a influenceři zúčastní festivalu na římském náměstí Piazza Risorgimento, kde se bude konat večer plný hudby a svědectví z různých kultur a zemí. I tyto události budou vysílány živě na kanálech Vatican News.

[INFO: digitalismissio@spc.va INSTAGRAM: digitaljubilee.2025]