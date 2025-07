Svatý stolec: Nechť základní principy OSN vedou k dosažení společného dobra

Deset let po přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj „miliony lidí stále žijí v extrémní chudobě, trpí hladem a nemají přístup ke vzdělání a zdravotní péči“.

Projev arcibiskupa Caccii v Hospodářské a sociální radě OSN

Vatican News

Deset let po přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj „miliony lidí stále žijí v extrémní chudobě, trpí hladem a nemají přístup ke vzdělání a zdravotní péči“. Proto „moje delegace podporuje potřebu obnoveného systému multilaterální spolupráce, který by byl ukotven v základních principech OSN pro transformativní změnu. Dialog, respekt a odhodlání musí být vodítkem společného úsilí o dosažení společného dobra“, prohlásil arcibiskup Gabriele Giordano Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů, který 22. července vystoupil v New Yorku na obecné rozpravě vysokého politického fóra Ecosoc, Hospodářské a sociální rady OSN.

„Je nezbytné,“ zdůraznil, „aby všechny snahy upřednostňovaly integrální lidský rozvoj, který zahrnuje duchovní, sociální a materiální blaho každého člověka. Rozvoj totiž není jen otázkou ekonomického růstu“, ale také „výzvou k vytvoření podmínek, v nichž se všichni mohou rozvíjet, se zvláštním zřetelem na ty, kteří jsou nejvíce v nouzi: děti, senioři, chudí a lidé v zranitelných situacích“. Monsignor Caccia citoval projev Lva XIV. diplomatickému sboru akreditovanému u Svatého stolce a uzavřel, že „je třeba vynaložit veškeré úsilí k překonání globálních nerovností – mezi bohatstvím a chudobou, které vytvářejí hluboké rozdíly mezi kontinenty, zeměmi a dokonce i v rámci jednotlivých společností“.