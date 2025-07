Předseda Rady evropských biskupských konferencí: synodalita pomůže i politice

V rozděleném světě může být model naslouchání, který se v církvích znovu oživuje prostřednictvím synodálního stylu, cestou k míru. O tom je přesvědčen předseda Rady evropských biskupských konferencí, arcibiskup Gintaras Grušas. „Musíme obnovit diplomacii, protože to je cesta k opravdovému míru. Na diplomatické půdě jsou nutné opakované pokusy, je třeba pracovat neustále, nikoli jen jednorázově.“

Antonella Palermo – Vatikán

Synodální církev musí být otevřená a naslouchat všem. Pokud se tak stane, může to ovlivnit celou společnost a být užitečné jak pro dialog, tak pro politiku. To zdůraznil v rozhovoru, který poskytl vatikánským médiím, arcibiskup Gintaras Grušas, předseda Rady evropských biskupských konferencí a předseda litevských biskupů, který spolu s místopředsedou zmíněného evropského církevního orgánu, kardinálem Ladislavem Nemetem, v sobotu 28. června hovořil s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu. Toto setkání bylo příležitostí ke zdůraznění společného přání návratu k hodnotám, na nichž byla založena Evropská unie.

Přečtěte si také 24/05/2025 Evropští biskupové naléhají na brzké dosažení spravedlivého míru na Ukrajině Předsednictvo Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se v pátek 23. května setkalo s papežem Lvem XIV. Velká pozornost byla během setkání věnována konfliktu na ...

Vytrvat v hledání jednoty mezi církvemi

„Papež nás dobře zná, jako prefekt Dikasteria pro biskupy se účastnil našeho plenárního zasedání v posledních dvou letech, zná naši práci. Máme dobré vztahy, které pokračují i nyní“, řekl mons. Grušas, který papeži představil práci Rady evropských biskupských konferencí, která je z velké části zaměřena na úsilí o podporu ekumenismu a míru, s ohledem na plenární zasedání, které se bude konat v říjnu. Papež potvrdil podporu evangelizační misii, kterou je třeba vést s nadšením. Podle Grušase je to ostatně totéž, co papež vyjadřuje od prvních kroků svého nového petrovského úřadu. Litevský arcibiskup připomíná také setkání Rady evropských biskupských konferencí v Niceji, dnešním İzniku v Turecku, které se konalo v polovině června a na kterém bylo s patriarchou Bartolomějem I. stvrzeno úsilí o společné hledání jednoty církví.

V diplomacii je třeba pokračovat, aby se ukončily konflikty

„S velkou bolestí“ sledují evropské biskupské konference konflikty v srdci Evropy a na Blízkém východě. „Je třeba se modlit, my se modlíme. Jak nám připomíná nuncius na Ukrajině, musíme se modlit za zázrak míru. A věnovat pozornost také charitativní práci na pomoc těm, kteří jsou postiženi válkou. Je zapotřebí dialog mezi politiky, mezi válčícími stranami, aby bylo co nejdříve dosaženo trvalého míru“. Arcibiskup Grušas zdůrazňuje, že „musíme obnovit diplomacii, protože to je cesta k opravdovému míru. Na diplomatické úrovni je třeba vždy nových pokusů, je nutno pracovat neustále, nikoli jen jednorázově. Dialog vyžaduje kontinuitu“. Jako litevský biskup zároveň dodává, že ruská invaze na Ukrajinu znepokojuje pobaltské země. Vyjadřuje tak pocity svých spoluobčanů, kteří jsou „rádi, že jsou členy NATO“.