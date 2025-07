Před bazilikou svatého Petra bylo otevřeno nové stanoviště vatikánských médií

Dnes dopoledne bylo v přímém rozhlasovém přenosu slavnostně otevřeno nové stanoviště vatikánských médií na Svatopetrském náměstí. Jedná se o místo setkávání a mnohojazyčné informace pro Vatikánský rozhlas, portál Vatican News, list L’Osservatore Romano a Vatican Media.

Daniele Piccini – Vatikán

V pátek 25. července, v 8:10 hodin během živého vysílání italského programu „Radio Vaticana con voi“ bylo slavnostně otevřeno nové stanoviště vatikánských médií v Berniniho kolonádě na Svatopetrském náměstí. Jedná se o prostor určený pro setkávání a mnohojazyčné informace při práci Vatikánského rozhlasu, Vatican News, L'Osservatore Romano a Vatican Media.

Dar „Přátel Svatého otce“

Stavba stanoviště, které má poskytovat informace poutníkům Jubilea, ale bude také informovat o zářijové kanonizaci blahoslavených Piera Giorgia Frassatiho a Carla Acutise, bylo umožněno díky povolení vatikánského guvernatorátu a finanční podpoře skupiny dárců Friends of the Holy Father.

Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, vysílá živě z náměstí sv. Petra

Naděje jako síla, která spojuje

Stanoviště vatikánských médií je důkazem, že malé jiskry mohou zapálit velké pochodně naděje. „Oslava Jubilea naděje v době, která je tak plná zoufalství nad tím, co se děje ve světě, je sama o sobě silným poselstvím: naději nikdy nesmíme ztratit,“ řekl Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, při slavnostním otevření stanoviště. „Naše síla – pokračoval Ruffini – nespočívá v dokonalé síti, protože jsme dobří nebo silní sami o sobě. Naše síla spočívá v síti, která se nerozpadá, protože nás drží pohromadě. Nejen mezi námi, ale také s těmi, kteří nás poslouchají, s těmi, kteří nás čtou, s těmi, kteří každý den vkládají svou naději do této naděje.“

Paolo Ruffini, otec Lucio Ruiz a Alessandro Gisotti před stanovištěm vatikánských médií

Církev přítomná v lidském prostoru

„Vytvářet obsah pro internet neznamená pouze produkovat něco, co se zveřejní, ale znamená to obývat reálný prostor, který je součástí života všech,“ poznamenal sekretář Dikasteria pro komunikaci, monsignor Lucio Ádrian Ruiz. „Jsou to nová, odlišná, ale reálná místa. Jsou součástí našeho každodenního života. A církev tam musí být, jednoduše proto, že kdekoli je člověk, tam musí být i církev.“

Massimiliano Menichetti, zástupce šéfredaktora vatikánských médií a šéfredaktor Vatikánského rozhlasu a Vatican News

Vyprávět o tom, co je dobré

„Je důležité vyprávět o všech těch pozitivních skutečnostech, které tiše rostou ve světě a dokazují, že vyprávění může být jiné než to čistě negativní, na které jsme často zvyklí,“ vysvětluje Massimiliano Menichetti, zástupce šéfredaktora vatikánských médií a šéfredaktor Vatikánského rozhlasu a Vatican News. „Víme to dobře: televizní zprávy, noviny, webové stránky mají tendenci se podřizovat negativnímu vyprávění. My, jako vatikánská média, máme odpovědnost zdůrazňovat pravdu, skutečnost, že ve světě navzdory všemu převládá dobro, a to se snažíme dělat každý den,“ uzavírá.

Alessandro Gisotti, zástupce edičního ředitele vatikánských médií

Dlouhá léta ve službách magisteria

Vatikánská média ve svém vyprávění o naději slouží biskupovi Říma „v úžasné kontinuitě, od Jana Pavla II. přes Benedikta XVI. až po Františka, až po dnešního papeže Lva XIV.“, říká Alessandro Gisotti, zástupce šéfredaktora vatikánských médií. „Jan Pavel II. – pokračuje Gisotti – neúnavně opakoval mladým lidem: ‚Vy jste moje naděje.‘ Benedikt XVI. to zase okamžitě dokázal: svou první apoštolskou cestu podnikl na Světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem, ve svém rodném Německu, kde obnovil svou důvěru v mladé lidi jako protagonisty budoucnosti. Papež František, jak si dobře pamatujeme, řekl mladým lidem při své první Květné neděli po zvolení: „Nenechte si ukrást naději“. Tento štafetový kolík převzal papež Lev XIV. „Pouhé tři měsíce po začátku svého pontifikátu bude mít již příležitost setkat se s mladými lidmi z celého světa, což je krásným znamením této neměnné důvěry. Ano, mladí lidé jsou stále potřební, jsou ranní hlídky, které bdí a chrání naději“, uzavírá Gisotti.