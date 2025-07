Papež Lev a svět na výši dětí

Uplynuly dva měsíce od zvolení Roberta Francise Prevosta na Petrův stolec a již nyní existuje řada symbolických obrazů tohoto právě započatého pontifikátu. Jedním z nich, i když méně známým, je snímek nového papeže, který se shýbá, aby se snížil na úroveň holčičky, která mu chce darovat svůj výkres. Jednoduché gesto, které však nese velmi cenné poselství: abychom vytvořili lepší svět, musíme se přizpůsobit dětem.

Alessandro Gisotti

První dva měsíce pontifikátu Lva XIV. nám přinesly mnoho významných obrazů. Některé z nich zůstanou v kolektivní paměti dlouho, jako například slzy, které nový papež potlačoval při pohledu na jásající davy na Svatopetrském náměstí při jeho prvním Urbi et Orbi po volbě, odpoledne 8. května. Ale je tu jeden méně známý obrázek, který v sobě nenuceně nese poselství a vizi pro budoucnost. Je to snímek, na kterém se papež Lev skrčil vedle dívky z vatikánského letního tábora, která mu ukazuje svůj výkres.

Zaujmou úsměvy obou: papež zjevně hledí do objektivu fotografa. Dívka je tím gestem „uchvácena“ a nedívá se na fotografa, ale upřeně se usmívá na Lva XIV. Proč je tento obrázek tak důležitý? Protože tímto jednoduchým pokrčením kolen nám papež ukázal směr, kterým by se měli ubírat všichni, a zejména ti, kteří dnes mají v rukou osud světa: postavit se na úroveň dětí a dívat se na svět jejich očima. Jak by se změnil osud lidstva, kdyby každý z nás měl odvahu sklonit se jako Ježíš, když napomenul učedníky, kteří chtěli odehnat „otravné“ děti, a pronesl tu nesmrtelnou větu: „Nechte děti přicházet ke mně.“

Jak moc dnes necháváme děti, aby přišly k nám? A především, jak moc my jdeme k nim. K těm dětem, které jsou zmítány válkou, hladoví kvůli sobectví druhých, které jsou zneužívány tisíci formami násilí. Logika ještě spíše než city by vyžadovala, aby dospělí chránili malé. Místo toho se děje přesně opak: ve válkách, o kterých rozhodují dospělí, trpí jako první právě oni – malí. Co bychom viděli, kdybychom se snížili na úroveň dětí v Gaze, Charkově, Gomě a na mnoha dalších, příliš mnoha místech sužovaných ozbrojenými konflikty? Možná by se něco změnilo.

„Pokud chceme naučit svět skutečnému míru,“ řekl Gándhí, „a pokud chceme vést skutečnou válku proti válce, musíme začít u dětí.“ Představme si na chvíli, že v Radě bezpečnosti OSN zasedají děti jednotlivých velmocí. Kdo ví, jak by se změnily mezinárodní vztahy. Bohužel musíme s hořkostí uznat, že realita války nám je vštěpována jako jed od prvních let našeho života. Dramaticky to vysvětluje Bertolt Brecht v básni napsané v době, kdy se blížil ponurý začátek druhé světové války: „Děti si hrají na válku. Málokdy si hrají na mír, protože dospělí vždy válčí.“

Proto je možná jediná cesta, jak změnit běh dějin, ta zdánlivě nejméně pravděpodobná: sklonit se, sestoupit ze svých přesvědčení a zájmů dospělých a vložit své oči (a ještě více své srdce) do „nízkého“ pohledu dětí. Papež Lev, jako misionář a biskup v Peru, se mnohokrát sklonil, aby byl na úrovni dětí. Existuje mnoho fotografií, které ho v této situaci zachycují. Nyní, když je biskupem Říma, se jeho styl nezměnil, jak nám „potvrdila“ fotografie z letního tábora ve Vatikánu v aule Pavla VI. Stát se malými, abychom tak zvětšili naši lidskost. To je lekce, kterou dnes nesmírně potřebujeme.