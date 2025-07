Náš vlak je v plamenech a není co zmáčknout

Komentář bývalého ministra obrany Italské republiky a zvláštního zástupce předsednictví OBSE pro boj proti diskriminaci a pro náboženskou svobodu se zabývá aktuální bezpečnostní situací ve světě.

Mario Mauro, L'Osservatore Romano, Vatikán

„Náš vlak hoří a nejsou žádná tlačítka, která bychom mohli zmáčknout.“ Těmito slovy, napsanými v roce 1988, ale stále ostrými a bolestivě aktuálními, popsala skupina Akvarium – jedna z nejslavnějších disidentských kapel sovětského Ruska, dnes bohužel umlčené, pocit beznaděje generace, která v rozpadu Sovětského svazu viděla konec světa, který znala, a z něhož dnes, po odstranění ideologického komunistického závoje, nezbylo nic než chladná autokracie, která neváhá použít sílu jako nástroj zahraniční i vnitřní politiky. Není již žádným tajemstvím, že Putin si každý den zajišťuje své přežití tím, že svým oligarchům dokazuje, že on jediný má v ruce všechny trumfy.

Dnešní geopolitická situace kolem nás a zřejmé známky světové války na části, která se každým dnem hrozí spojit v jeden velký konflikt, se zdají být v souladu s metaforou hořícího vlaku řítícího se plnou rychlostí vstříc katastrofě.

Je to, co bylo vybudováno v letech 1973 až 1975 v Helsinkách na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KSCE), stále aktuální? Existuje ještě možnost dialogu s Ruskem po invazi na Ukrajinu a neustálých provokacích Kremlu na východní hranici? Jakou hodnotu má diplomacie v dnešním světě? To jsou otázky, kterým musíme čelit, když přemýšlíme o realitě, která nás obklopuje.

Před padesáti lety se třicet pět zemí rozhodlo zvolit cestu spolupráce a kulturní diplomacie, aby prolomily imperialistickou logiku jaderného odstrašování a takzvaných „zástupných válek“, jimiž západní blok vedený Spojenými státy a zeměmi NATO a sovětský blok vedený Sovětským svazem a Varšavskou smlouvou monopolizovaly světovou politiku.

V Helsinkách vznikla organizace, kterou dnes známe pod názvem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která se v roce 1995 stala stabilní mezinárodní organizací.

V posledních padesáti letech, a zejména po rozpadu SSSR, OBSE strukturovala svou činnost do tří dimenzí: politicko-vojenské, ekonomicko-environmentální a lidské.

Na politicko-vojenské úrovni bylo a stále je děláno mnoho v oblasti kontroly a ničení lehkých zbraní a válečných zbraní v zemích, které byly nebo stále jsou dějištěm ozbrojených konfliktů. Vzpomeňme na neúnavné úsilí po vypuknutí nepřátelství na Ukrajině s válkou v Donbasu v roce 2014, která dnes kvůli ruské invazi přerostla v rozsáhlý konflikt. Ale také na to, co se udělalo na Balkáně v oblasti humanitárního odminování a takzvaného „land-release“, díky čemuž se v posledních dvaceti letech vrátily stovky čtverečních kilometrů obyvatelstvu a celé komunity se mohly vrátit na svou půdu.

V oblasti životního prostředí se OBSE zasazovala o prosazování zásad dobré správy, boj proti korupci a podporu environmentálních témat. Některé z nejvýznamnějších příkladů se vyskytly ve středoasijských zemích, kde se OBSE po stažení ruských vojsk zapojila do řešení mimořádně závažných situací, jako je mizení Aralského jezera, které zdevastovalo místní ekonomiku Kazachstánu a Uzbekistánu. Dalším příkladem je dlouhý a po léta utajovaný proces sanace jaderné základny v Semipalatinsku na severovýchodě Kazachstánu.

A konečně, lidský rozměr je tím, co nám nejvíce dokáže přiblížit hodnotu tak dlouhodobého a prozíravého projektu. Prostřednictvím Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), orgánu v rámci struktury OBSE, byla členským státům poskytnuta pomoc při ochraně základních svobod a především při rozvoji nezávislého tisku a demokratického života za hranicemi toho, co jsme do roku 1990 nazývali „železnou oponou“.

V poslední době se ODIHR opět zabývá Gruzií v souvislosti s kontroverzními volbami v roce 2024 a každý den úzce spolupracuje s gruzínskou občanskou společností na obnově sociální struktury a definitivním odstranění stínu války z roku 2008 z mysli nové generace, která sní o Evropě a lepší budoucnosti.

Podíváme-li se na realitu v terénu, duch Helsinek zdaleka nezmizel. Přesto se svět zdá být odhodlán pokračovat zcela jiným směrem. Od Blízkého východu po Ukrajinu, od Íránu po Tichomoří, přes bývalé kavkazské a středoasijské republiky, je zapotřebí stejná ambice jako před padesáti lety.

Co dnes chybí? Chybí politika. Chybí lidé otevření dialogu, kteří mají vůli vrátit diplomacii a Evropu do centra jako místo setkání a dialogu mezi Východem a Západem.

V dnešní politice chybí schopnost budovat mosty. To, co se před padesáti lety stalo v Helsinkách, nebyl zázrak, ale výsledek mediační a diplomatické práce klíčových osobností mezinárodní politiky.

Mezi nimi byl Giorgio La Pira, bývalý starosta Florencie a politik, který z budování míru učinil skutečné umění prostřednictvím zapojení mládeže a politického a mezináboženského dialogu.

Dalším pilířem tohoto politického přístupu byl bezpochyby bývalý předseda vlády a předseda Křesťanské demokracie Aldo Moro, který se po celou svou politickou kariéru snažil učinit z Itálie most mezi Východem a Západem, překonat logiku protikladů bloků a prosazovat opuštění takzvané vzájemně zaručené destrukce (MAD), tedy doktríny vzájemného zničení ze studené války.

Cesta k míru existuje a byla vytyčena. Nyní je na nových generacích, a především na politice, a to i v rámci samotné OBSE. Jak již zdůraznil monsignor Richard Allen Gyhra, stálý zástupce Svatého stolce při OBSE, musíme se znovu zaměřit na multilateralismus: mír není pouze absence války, ale neustálá a trpělivá práce všech členských států; jinak riskujeme, že se uzavřeme do svého klubu a předáme štafetu diplomacie těm, kteří by ji nejraději zrušili. Evropa stojí na rozcestí: musí se rozhodnout, zda bude následovat cestu vytyčenou před padesáti lety v Helsinkách, nebo se nechá přesvědčit imperialistickou propagandou, že vše je již předem dané, že „náš vlak hoří a není co zmáčknout“ a že neexistuje jiná cesta než válka.

Mario Mauro je bývalý ministr obrany Italské republiky a zvláštní zástupce předsednictví OBSE pro boj proti diskriminaci a pro náboženskou svobodu.