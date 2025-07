Kardinál Parolin: Situace v Gaze je neudržitelná

V rozhovoru pro Tg2 Post, který byl vysílán v pátek 18. července večer, hovořil vatikánský státní sekretář o včasném telefonátu izraelského premiéra Netanjahua papeži, ale zároveň vyzval k objasnění náletu na kostel Svaté rodiny v Gaze. Vyzval také, aby slova následovaly činy. K mediaci Svatého stolce v probíhajících konfliktech Parolin připomněl, že „k ukončení války je zapotřebí politická vůle“ a že „náklady jsou pro všechny strašné“.

Vatican News



„Válka bez limitů“: tak hodnotí dění v Gaze kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Vatikánu, v telefonickém rozhovoru pro Tg2 Post, zpravodajský pořad italské televize Rai, který byl odvysílán včera večer, v pátek 18. července. Kardinál hovoří o „překročení mezí“ a „dramatickém vývoji“ a žádá objasnění událostí, k nimž došlo ve čtvrtek při vojenském útoku na kostel Svaté rodiny v Gaze, při kterém zahynuli tři lidé a deset jich bylo zraněno, mezi nimi i farář Gabriel Romanelli. V souvislosti s mnoha probíhajícími válkami připomíná, že Svatý stolec je vždy otevřený mediaci, ale „mediace – jak tvrdí – funguje pouze v případě, že ji přijmou obě strany“. Poté se zabývá včerejším telefonátem mezi papežem a premiérem Netanjahuem.

Jak hodnotíte telefonát Netanjahua papeži?

Myslím, že byl na místě, nebylo možné papeži nevysvětlit, neinformovat přímo papeže o tom, co se stalo, což je naprosto závažná věc. Telefonát tedy považuji za pozitivní, považuji za pozitivní ochotu izraelského premiéra mluvit přímo s papežem Lvem. Nyní podle mého názoru můžeme od tohoto telefonátu papeži Lvovi nebo po tomto telefonátu očekávat tři věci: především, že budou skutečně zveřejněny skutečné výsledky slíbeného vyšetřování. První interpretací byla totiž chyba, ale bylo zajištěno, že bude provedeno vyšetřování: proto je třeba, aby toto vyšetřování bylo provedeno s veškerou vážností a aby byly zveřejněny jeho výsledky. A pak, po mnoha slovech, konečně dejte prostor činům. Opravdu doufám, že to, co řekl premiér, se co nejdříve uskuteční, protože situace v Gaze je opravdu neudržitelná.

Mám pocit, že čelíme válce bez hranic...

Z toho, co jsme viděli, je to rozhodně válka bez limitů: jak je možné zničit a vyhladovět obyvatelstvo jako v Gaze? Mnohé limity již byly překročeny. Na druhou stranu jsme to jako diplomacie Svatého stolce říkali od samého začátku: slavná otázka proporcionality. Pokud se tato událost vyvine tak, jak jste právě popsal, bude to dramatický vývoj. Opakuji: dejme si čas, který je potřebný, aby nám skutečně řekli, co se stalo: zda se skutečně jednalo o omyl, o čemž lze oprávněně pochybovat, nebo zda šlo o záměr zasáhnout přímo křesťanský kostel, s vědomím, jakou roli hrají křesťané jako umírňující prvek v rámci Blízkého východu i ve vztazích mezi Palestinci a Židy. Takže by opět šlo o snahu odstranit jakýkoli prvek, který by mohl přispět k dosažení alespoň příměří a poté míru.

Je otevřeno mnoho válečných front: co může Svatý stolec udělat více v oblasti diplomatické mediace?

Zůstáváme otevření, ba dokonce se nabízíme, což jsme již několikrát učinili. Kromě toho si opravdu nedovedu představit, jaké další kroky by bylo možné podniknout, také proto, že pokud použijeme technický termín „zprostředkování“, zprostředkování je možné pouze v případě, že ho přijmou obě strany: musí být ochota na straně obou soupeřících stran, obou zemí nebo obou konfliktních populací přijmout zprostředkování Svatého stolce. Budeme i nadále trvat na svém, jako jsme vždy činili, aniž bychom ztráceli naději, ale technicky je to velmi obtížné. Na druhou stranu jste viděl, kolik mediací mimo Vatikán dosud selhalo. K ukončení války je zapotřebí politická vůle, protože náklady války jsou pro všechny v každém smyslu strašné.

Nevidíte tuto vůli?

Bohužel... nechtěl bych být příliš negativní... doufám. Citoval jste mi slova Netanjahua, že příměří je blízko: rád bych tomu věřil.