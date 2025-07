Dikasterium pro nauku víry povolilo mariánskou úctu ve slovenské Litmanové

List Dikasteria pro nauku víry adresovaný prešovskému arcibiskupovi pro katolíky byzantského obřadu poukazuje na mnoho duchovních plodů na místě údajných zjevení Panny Marie, k nimž mělo dojít v letech 1990 až 1995 v blízkosti vísky Litmanová.

Dikasterium pro nauku víry díky novým normám zveřejněným v loňském roce mohlo udělit nihil obstat veřejné mariánské úctě po zhodnocení duchovních plodů spojených s údajnými mariánskými zjeveními, k nimž mělo dojít v letech 1990 až 1995 v Litmanové na Slovensku. List kardinála prefekta Victora Manuela Fernándeze je adresován prešovskému arcibiskupovi pro katolíky byzantského obřadu, Jonášovi Jozefovi Maximovi.

Na žádost místního biskupa, který zmiňuje nesčetné „upřímné a hluboké zpovědi“ a obrácení a oceňuje „mnoho duchovních plodů, kterými jsou obdařeni poutníci, kteří místo navštěvují i nadále“, přestože domnělé zjevení skončilo před třiceti lety, Dikasterium analyzovalo související poselství. V listě dikasteria čteme, že obsahují „cenné výzvy k obrácení“: „Nechte Ježíše, aby vás osvobodil... A nedovolte, aby váš Nepřítel omezoval vaši svobodu, za kterou Ježíš prolil tolik krve“. Panna Maria se představuje jako „šťastná“ a vyzývá k nalezení pravé cesty ke štěstí v uznání, že jsme bezpodmínečně milováni: „Miluji vás tak, jací jste... Chci, abyste byli šťastní, ale tento svět vás neučiní šťastnými“.

Několik poselství povzbuzuje poukazem na skutečnost, že cesta evangelia není složitá: „On si přeje, abyste byli stále více prostší“. Nalezení radosti a pokoje v Bohu umožňuje svědčit a šířit pokoj. Poselství také zdůrazňují nutnost odpovědi a zapojení se do Boží iniciativy, napodobováním Krista, který se daruje z lásky. Milovat bratry a sestry se stává syntézou naší odpovědi a naplněním našeho života.

Kardinál Fernández v listě uznává, že omezený počet poselství obsahuje pasáže s „některými nejasnostmi a nejasnými aspekty“, ale s ohledem na to, co již v této věci uvedla Doktrinální komise ve zprávě z roku 2011, se má za to, že jsou způsobeny vnitřním výkladem údajných vizionářek. Těchto několik poselství se totiž nejeví jako výroky, ale jako vnitřní prožitky: ti, kdo je prožívají, se je snaží převést do slov, která však nutně zůstávají nepřesná. Z tohoto důvodu vyzývá prešovského biskupa, aby vydal sborník poselství, „který nebude obsahovat těch několik tvrzení, která mohou vést k nejasnostem a znepokojit víru prostých lidí“.

Dikasterium znovu zdůrazňuje, že nihil obstat neznamená uznání nadpřirozené autenticity údajných zjevení, ale „umožňuje schválit veřejnou úctu a sdělit věřícím, že pokud chtějí, mohou se bez rizika připojit k této duchovní nabídce“.

Údajné zjevení začalo 5. srpna 1990 tři kilometry od Litmanové, malé vesnice s byzantskou katolickou tradicí v horách na severu Slovenska, a zúčastnily se ho tři děti, jedenáctiletá Ivetka Korčáková, dvanáctiletá Katarína Česelková a devítiletý Miťko Česelka. Panna Maria se představila jako Neposkvrněná Čistota.