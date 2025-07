Byla zakončena mediační činnost Svatého stolce mezi syro-malabarskými katolíky v Indii

Tisková zpráva Dikasteria pro východní církve informuje o „hluboké vděčnosti“, kterou Lev XIV. vyjádřil monsignoru Cyrilu Vasilovi, košickému arcibiskupovi-eparchovi, který dokončil svůj úkol jako papežský delegát.

Papež František před dvěma lety pověřil jezuitu mons. Cyrila Vasiľa úkolem obnovit pokoj v rozdělené komunitě, která se přela o liturgické otázky. V pondělí 7. července, podle zprávy Dikasteria pro východní církve, vyjádřil Lev XIV. „živou vděčnost za vykonanou práci“ košickému arcieparchovi-biskupovi Vasiľovi, který dokončil svůj úkol jako papežský delegát in re liturgica pro arcieparchii Ernakulam-Angamaly syrsko-malabarské církve.

Spor

Jezuitský duchovní se poprvé vydal v srpnu 2023 na pověření papeže Bergoglia do arcieparchie Ernakulam-Angamaly, aby se pokusil najít řešení dlouholeté diskuse o jednotné formě slavení svaté Qurbany, mše podle místní tradice. Kompromis, který byl tehdy nalezen – a který vedl syrsko-malabarský synod k rozhodnutí o zavedení svaté Qurbany na konci roku 2021 – byl přijat 34 arcieparchiemi s výjimkou Ernakulam-Angamaly, což vedlo k rozkolu, do kterého zasáhl papež František prvním listem v březnu 2022.

Druhá mise biskupa Vasila

Po své první misi se monsignor Vasil’ v prosinci 2023 podruhé vrátil do syrsko-malabarské arcieparchie, aby pokračoval v mediační činnosti, a to navzdory velmi napjaté atmosféře, která již dříve vedla k tomu, že papežský delegát se stal terčem útoků některých věřících, kteří na něj házeli předměty a pálili fotografie tehdejšího kardinála prefekta východních církví Leonarda Sandriho. Krátce před druhým odjezdem do Indie, 7. prosince 2023, se papež František rozhodl znovu zasáhnout, aby uklidnil nálady, tentokrát prostřednictvím videozprávy, v níž vyzval k řešení otázky při zachování jednoty.

Zachovat jednotu

V lednu 2024 pak František potvrdil volbu nového arcieparchy Ernakulam-Angamaly, Raphaela Thattila, který nahradil kardinála Alencherryho, a v květnu přijal na audienci zástupce této starobylé indické církve, kterou znovu vyzval k „zachování jednoty“.