Svatý stolec: Vojenské výdaje odčerpávají zdroje nejchudším zemím

Svatý stolec v Radě bezpečnosti OSN

Vatican News

Svatý stolec je „znepokojen rostoucími vojenskými výdaji, které odčerpávají značné zdroje z investic do rozvojových odvětví, jako je zdravotnictví, školství a infrastruktura“. Ve svém vystoupení 23. června v New Yorku na zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma „Chudoba, zaostalost a konflikty: důsledky pro udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“ Svatý stolec zdůraznil „naléhavou morální odpovědnost za řešení hlubokých příčin chudoby, které jsou často spojeny s nespravedlností, vyloučením a odepíráním základních práv“. A obnovil návrh na zřízení globálního fondu financovaného částečně z přerozdělení prostředků, které jsou v současné době určeny na zbrojení: „Tento fond – jak se uvádí v prohlášení Svatého stolce – by mohl významně přispět k vymýcení chudoby a hladu a k podpoře rozvoje v nejvíce znevýhodněných regionech světa. To by napomohlo spravedlivější a udržitelnější cestě k míru a chránilo a podporovalo lidskou důstojnost“.

Trvalý mír totiž „vyžaduje úsilí o integrální lidský rozvoj, který by podporoval důstojnost danou Bohem každému člověku a vytvářel podmínky nezbytné pro spravedlnost, solidaritu a blaho všech“. V této souvislosti Svatý stolec zdůrazňuje, že je důležité „postavit integrální lidský rozvoj do centra probíhající revize architektury budování míru a podporovat posílenou spolupráci mezi členskými státy ve službě míru“. Bylo rovněž připomenuto, že v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj mezinárodní společenství uznává, že odstranění chudoby ve všech jejích formách a rozměrech je „největší globální výzvou a nezbytnou podmínkou udržitelného rozvoje“. Svatý stolec v této souvislosti citoval encykliku papeže Pavla VI. Populorum progressio: „Rozvoj je novým jménem míru“ (76).