Řím a Vatikán hostí jubilejní pouť sportovců

V sobotu 14. června a v neděli 15. června 2025 se bude konat Jubileum sportu, dvacátá velká jubilejní událost Svatého roku. Do Říma se na tuto událost sjedou tisíce sportovců, profesionálů i amatérů, trenérů a vedoucích sportovních asociací spolu se svými rodinami.

Vatican News

Jak sdělilo Dikasterium pro evangelizaci, tato jubilejní událost bude zahájena v sobotu 14. června iniciativou nazvanou „Sportovní vesnice“ na římském náměstí Piazza del Popolo (od 9:30 do 18:00). Na náměstí se do 16:30 uskuteční „Slavnost sportu“, akce s volným vstupem, během které si děti, mládež i dospělí budou moci vyzkoušet různé sporty, sledovat praktické ukázky a získat informace o mnoha sportovních disciplínách. Slavnostní akce s mnoha stánky je pořádána a organizována Italským národním olympijským výborem za účasti jeho sportovních federací, přidružených disciplín, propagačních orgánů a dalších sdružení. S vlastním stánkem se představí také delegace vatikánského sportovního sdružení A.S.D. „Sport in Vaticano“.

Přečtěte si také 02/06/2025 Papež cyklistům Giro d'Italia: Jste vzorem pro mladé lidi Papež Lev XIV. přivítal cyklisty závodu Giro d'Italia při jejich průjezdu Vatikánem a vyzdvihl jejich roli jako vzoru pro mladé generace.

Následně, od 16:45 opět na náměstí Piazza del Popolo, se bude konat panelová diskuse na téma „Sport přináší naději“. Setkání, které bude moderovat novinář Massimo Proietto, zástupce šéfredaktora sportovního programu italské televize Rai Sport, se zúčastní Felipe Massa, jeden z nejznámějších brazilských motoristických závodníků Formule 1, Gordon Hayward, basketbalový šampion NBA, Damiano Tommasi, bývalý fotbalista a starosta Verony, Pino Maddaloni, olympijský vítěz v judu, Giulia Ghiretti, paralympijská vítězka, Caterina Banti, olympijská vítězka v jachtingu. Všichni se zapojí do dialogu s publikem.

Kolem 18.00, po společné modlitbě, začne poutní pochod, který z náměstí Piazza del Popolo dorazí k bazilice sv. Petra, kde účastníci jubilea projdou Svatou bránou. Pouť se bude ubírat přes Via del Corso, Via Tomacelli, Ponte Cavour, Piazza dei Tribunali, Piazza Pia a Via della Conciliazione.

Jubileum sportu bude zakončeno v neděli 15. června v 10:00 eucharistickou slavností, které bude předsedat papež Lev XIV. a která se kvůli očekávaným vysokým teplotám nebude konat na náměstí sv. Petra, jak bylo původně plánováno, ale v bazilice sv. Petra. Vstup bude volný a bezplatný do naplnění kapacity.