Papež k radě generálního sekretariátu biskupské synody: Synodalita je styl a postoj

Ve čtvrtek 26. června odpoledne zavítal papež Lev XIV. na zasedání řádné rady generálního sekretariátu biskupské synody, které se konalo v jejím sídle na římské Via della Conciliazione. Přinášíme v plném znění krátký papežův pozdrav a shrnujeme úvodní promluvu kardinála Grecha, generálního sekretáře synody.

Vatican News

Papež Lev XIV. ve svém pozdravu odkázal na dědictví papeže Františka:

Milí přátelé,

jsem rád, že vás mohu pozdravit při příležitosti zasedání řádné rady Generálního sekretariátu biskupské synody.

I když s vámi nemohu zůstat celé odpoledne, rád využívám této příležitosti, abych se s vámi podělil o myšlenku, kterou považuji za zásadní, a poté vás vyslechl v čase, který vám mohu věnovat.

Papež František dal biskupské synodě nový impuls, přičemž se, jak několikrát zdůraznil, odvolával na svatého Pavla VI. A zdá se mi, že dědictví, které nám zanechal, je především toto: že synodalita je styl, postoj, který nám pomáhá být církví a podporuje autentické zkušenosti účasti a společenství.

Během svého pontifikátu papež František tuto koncepci prosazoval na různých synodních shromážděních, zejména těch věnovaných rodině, a poté ji rozvinul v posledních krocích, které byly věnovány právě synodalitě.

Biskupská synoda si samozřejmě zachovává svou institucionální podobu a zároveň se obohacuje o plody, které dozrály v tomto období. A vy jste orgánem pověřeným sklízet tyto plody a zamýšlet se nad nimi. Povzbuzuji vás v této práci, modlím se, aby byla plodná, a již nyní vám za ni děkuji.

Papež hovoří k radě generálního sekretariátu biskupské synody (@Vatican Media)

Úvodní slova kardinála Grecha

Dopoledne zahájil práci řádné rady generální sekretář synody kardinál Mario Grech, který nejprve vzpomněl na mnoho biskupů, kteří vyjádřili hlubokou vděčnost za „vzácný dar, jímž je synodální cesta“, a zvláště za závěrečný dokument, který „dokázal účinně inspirovat a nasměrovat život jejich místních církví“.

Obtíže a protichůdné postoje

„Tato svědectví, spolu s mnoha dalšími, která přišla z diecézí, biskupských konferencí a eparchií, svědčí o tom, že fáze realizace synodálního procesu již byla zahájena v mnoha církevních společenstvích“, uvedl kardinál Grech, přičemž neopomněl zmínit „obtíže a odpor“ ze strany některých, „kteří v návrhu synodality nevidí plodnou cestu k obnově církevního života“. Někteří vyjadřují „tyto výhrady velmi výrazně a vyvíjejí určitý vliv na ostatní“, uvedl kardinál Grech. I to jsou „výzvy“, před nimiž „jsme všichni povoláni k pokornému naslouchání a rozlišování, vědomi si toho, že se nacházíme na počátku eklesiologické cesty, která se dotýká a hluboce zasahuje identitu a poslání církve“.

Protikladné postoje nesmí být opomíjeny; naopak, řekl bych, že nás musí podnítit k důkladnému zamyšlení“, zdůraznil dále a vyzval k „perspektivnímu uvažování“ o některých výzvách, kterými se zabývá Generální sekretariát synody.

Lev XIV. na zasedání řádné rady generálního sekretariátu biskupské synody (@Vatican Media)

Synodální proces

První výzvou je „pečlivě vyhodnotit synodální proces“. Kardinál Grech poté připomněl tři fáze procesu zahájeného v roce 2021 papežem Františkem, počínaje konzultací Božího lidu v místních církvích až po dvě zasedání shromáždění ve Vatikánu, během nichž – jak připomněl – „nebylo snadné sestavit skladbu shromáždění, ani konfiguraci způsobu jeho práce“. „Kritika se totiž ozývala jak vůči složení, které předpokládalo účast ne-biskupů s hlasovacím právem, tak vůči metodě rozhovoru v Duchu“.

Návrh „Stolu synodality“

Kardinál Grech požádal o „studium, diskusi, rozlišování“, „účast mnoha lidí“ a „zahájení procesů na různých úrovních“, aby bylo možné tuto kontrolu provést. V naději, že od církví přijdou „návrhy, podněty, nápady“. Mezitím však navrhl, že by bylo možné „představit si stůl synodality“: jakési „stálé fórum“ pro prohloubení teologických, kanonických, pastoračních, duchovních a komunikačních aspektů synodality církve. Tato práce by měla být prováděna za podpory Mezinárodní teologické komise a kanonické komise zřízené ve spolupráci s Dikasteriem pro legislativní texty. „K tomuto stolu by se měli posadit biskupové a teologové s prokázanou kompetencí a láskou k synodální formě církve (a teologie), aby se prohloubilo téma synodality“, vysvětlil generální sekretář synody.

Lev XIV. na zasedání řádné rady generálního sekretariátu biskupské synody (@Vatican Media)

Nutnost formace

Jako třetí výzvu uvedl „formaci“, na kterou již poukázal závěrečný dokument. Kardinál Grech vyjádřil přesvědčeně, že „úkolem Generálního sekretariátu synody je doprovázet synodální proces iniciativami, které, aniž by se překrývaly s aktivitami místních církví a jejich seskupení, by pomáhaly rozvíjet synodální a misijní rozměr církve“. Za tímto účelem lze podle něj rozvíjet iniciativy pro „pečlivé studium ve spolupráci se sítí odborníků, za účasti mladých teologů a teoložek a ve spolupráci s akademickými, církevními a občanskými institucemi“.

Síť konferencí na různých kontinentech

Vzpomněl na mnoho akcí organizovaných v Itálii a v Římě, zejména na papežských univerzitách, po zasedání v říjnu 2024, a položil otázku: „Nebylo by možné představit si síť konferencí na různých kontinentech pod záštitou Generálního sekretariátu synody? Jaké bohatství bychom tímto způsobem mohli podpořit a posílit synodální mentalitu?“ Zároveň dodal, že by bylo možné „představit si další iniciativy a formy spolupráce“, například synodální stoly na kontinentální nebo národní úrovni, ale také „vzdělávací tábory v různých oblastech církevního života“. Příkladem je již akce „Faráři pro synodu“, která v květnu 2024 ve Vatikánu shromáždila přes 300 kněží ze všech kontinentů. Setkání věnované dialogu a reflexi bylo velmi oceněno účastníky i papežem Františkem.