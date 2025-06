Kardinál Parolin: Svatý stolec v čele boje za jaderné odzbrojení

Státní sekretář Svatého stolce vystoupil v Římě na setkání věnovaném donu Oreste Benzi, italském knězi a zakladateli komunity Jana XXIII., „skutečnému staviteli mostů a solidarity“. V reakci na novou válku mezi Izraelem a Íránem kardinál Parolin znovu zdůraznil naléhavost odzbrojení, dialogu a jednání. K otázce ukončení života, o které se diskutuje v Itálii, požaduje, aby každý návrh nebo rozhodnutí chránilo lidskou důstojnost.

Vatican News

„Opravdu doufáme a jako Svatý stolec pracujeme v první linii za jaderné odzbrojení“, prohlásil kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce, s ohledem na novou válečnou frontu, která se v posledních dnech otevřela mezi Izraelem a Íránem. Ve Villa Madama, reprezentačním sídle italského ministerstva zahraničí, kde byl dnes, v úterý 17. června, hostem akce „Don Oreste Benzi: stavitel mostů pro globální spravedlnost a solidaritu“ za přítomnosti italského vicepremiéra a ministra zahraničí Antonia Tajaniho, kardinál státní sekretář v odpovědi na otázky agentury Ansa zopakoval odhodlání Svatého stolce vyzývající k odzbrojení: „Navrhli jsme a také již uzavřeli dohodu o nemorálnosti držení jaderných zbraní, nejen jejich použití.“ „Je zřejmé,“ dodal kardinál Parolin, „že i jaderné odzbrojení musí být prováděno mírovou cestou, prostřednictvím dialogu a jednání. A to je to, co v tuto chvíli požadujeme.“

Přečtěte si také 13/06/2025 V loňském roce překročily výdaje na jaderné zbraně sto miliard dolarů Tato částka by stačila na to, aby téměř dva roky nasytila všech 345 milionů lidí, kteří v současné době trpí nejzávažnějším hladem na světě, včetně hladomoru. Uvádí to výroční ...

Ukončení života

Kardinál Parolin byl zpravodajskou agenturou dotázán také na téma konce života, a to v souvislosti s posledním případem v Itálii, kdy zcela ochrnutá žena, která si nemůže sama podat smrtící lék, požádala svého lékaře, aby tak učinil on. Parolin vyjádřil „velké znepokojení“ nad touto otázkou a připomněl, že „italská ústava je na straně života a to musí být všemi prostředky zdůrazněno“. „Existuje mnoho návrhů na regulaci otázky konce života,“ dodal, „opravdu doufáme, že jakýkoli návrh, jakékoli rozhodnutí, které bude přijato, zachová lidskou důstojnost“.

Don Benzi, stavitel mostů a solidarity

Ve svém projevu se kardinál Parolin dlouze zabýval postavou dona Benziho, zakladatele Komunity papeže Jana XXIII., u příležitosti stého výročí jeho narození. Je to postava, „skutečného stavitele mostů a solidarity“, „zakladatele a inspirátora reality, která obohatila život církve v Itálii a ve světě“. Papež Benedikt XVI. ho označil za „pokorného a chudého Kristova kněze, velkou a příkladnou osobnost, blízkou nejchudším“. Na jeho osobnosti zaujme pevná víra v to, že nabízí a sdílí druhou šanci na život.

Plody Komunity Jana XXIII

Kardinál Parolin připomněl, jak „mnoho“ životů v Komunitě papeže Jana XXIII. znovu rozkvetlo „ku prospěchu těch, kteří se ztratili v nekonečných formách chudoby. Evangelium nás učí, že strom se pozná podle ovoce, a komunita Papeže Jana XXIII., založená v roce 1968 Donem Benzim, potvrzuje tento princip svým neustálým úsilím v boji proti marginalizaci a chudobě prostřednictvím přijetí a toho, co Don Oreste nazýval „přímým sdílením“. „Tato komunita – pokračoval Parolin – spojuje svůj život s chudými a utlačovanými, žije s nimi jako skutečná rodina a prohlubuje jejich vztah s Kristem. Don Oreste učil a svědčil, že nejnebezpečnější bídou je odloučení od Boha. Jeho dobrosrdečný úsměv a obnošená sutana byly znakem hluboké lásky k malým, chudým, vyloučeným a opuštěným“.