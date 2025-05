Volba papeže: od bílého dýmu po „Habemus Papam“

Vraťme se do Sixtinské kaple a podívejme se, co se dělo v minutách před vypuštěním bílého dýmu a co se děje před oznámením jména nového římského biskupa, které pronáší protodiakon, kardinál Mamberti, z Lodžie požehnání baziliky sv. Petra.

Alessandro Di Bussolo – Vatikán

Bílý dým z komínku Sixtinské kaple právě oznámil věřícím a celému světu, že byl zvolen nový biskup Říma, nástupce svatého Petra. Co se ale odehrálo pod Michelangelovými freskami několik minut předtím a co se bude dít až do oznámení jména nového papeže, které po slovech „Habemus Papam“ z Lodžie požehnání baziliky sv. Petra pronese protodiakon, francouzský kardinál Dominique Mamberti?

Obřad přijetí volby

V souladu s ustanoveními a pravidly Ordo rituum Conclavis a apoštolské konstituce Universi Dominici Gregis dosáhl jeden z kardinálů přítomných v Sixtinské kapli požadované většiny a volba proběhla kanonicky. První z kardinálů podle stupňů a věkového pořadí, nebo druhý, pokud byl ten první zvolen, jménem celého kolegia volitelů požádal v latině o souhlas zvoleného těmito slovy: „Přijímáš svou kanonickou volbu za nejvyššího pontifika?“ A jakmile dostal souhlas, položil mu otázku: „Jakým jménem chceš být zván?“ Poté magistr papežských bohoslužeb, který plnil funkci notáře a měl dva ceremoniáře jako svědky, sepsal dokument, který potvrzuje přijetí volby novým papežem a jméno, které si zvolil.

Závěr konkláve

Konkláve, jak upřesňuje apoštolská konstituce Universi Dominici Gregis, končí poté, co nový papež vyjádří souhlas se svou volbou, „pokud nerozhodne jinak“. Poté mohou do Sixtinské kaple vstoupit substitut Státního sekretariátu, sekretář pro vztahy se státy a kdokoli další, kdo má s nově zvoleným papežem projednat nezbytné záležitosti.

Bílý dým a „Síň slz“

Po skončení obřadu přijetí volby novým papežem byly spáleny všechny lístky a ostatní písemnosti použité při volbě a bílý dým potvrdil, že byl zvolen nový papež. Zatímco věřící se shromažďují na náměstí sv. Petra a celý svět čeká na jméno nového papeže, zvolený papež opouští Sixtinskou kapli a vstupuje do sakristie, tzv. „Síně slz“. Zde si s pomocí magistra papežských bohoslužeb obléká jedno ze tří připravených papežských rouch.

První obřad, projevy úcty a „Te Deum“

Po návratu do Sixtinské kaple usedá nově zvolený papež na katedru a následuje krátký obřad, který zahajuje pozdravem první kardinál biskupského stupně. První z kardinálů kněžského stupně poté přečte úryvek z evangelia, který může být „Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev“ nebo „Pas mé ovce“. A nakonec kardinál protojáhen pronese modlitbu za nově zvoleného Petrova nástupce. Poté všichni přítomní kardinálové volitelé podle pořadí předstoupí před nového papeže, aby mu projevili svou úctu a poslušnost. Následně všichni společně zpívají hymnus „Te Deum“, který zahajuje nově zvolený papež.

Modlitba nového papeže v Paulínské kapli

Kardinál protodiakon Dominique Mamberti přichází do Lodžie požehnání (centrálního balkonu baziliky sv. Petra) a oznamuje shromážděnému lidu, že volba proběhla, a to slovy: „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!“ (Oznamuji vám velikou radost: máme papeže!). Mezitím zvolený papež, když vychází ze Sixtinské kaple, aby se odebral do lodžie, vstupuje do Paulínské kaple, kde se zastaví, aby se v tichosti pomodlil před Nejsvětější svátostí, a poté pokračuje v cestě k lodžii, odkud pozdraví a udělí první apoštolské požehnání „Urbi et Orbi“.