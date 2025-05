Ve Vatikánské bazilice mše k výročí atentátu na Jana Pavla II.

Jan Pavel II. poté, co byl zraněn výstřely z pistole Aliho Agcy

Bohoslužbě, která se koná dnes, v úterý 13. května v 18 hodin, bude předsedat kardinál Stanislaw Dziwisz, který byl před 44 lety po boku papeže Wojtyly v okamžiku, kdy byl Jan Pavel II. postřelen. Po mši se bude konat procesí k hrobu tohoto polského papeže.

Před čtyřiačtyřiceti lety, 13. května 1981, se Jan Pavel II. stal obětí atentátu na Svatopetrském náměstí. Na památku této události bude dnes v 18 hodin ve Vatikánské bazilice kardinál Stanisław Dziwisz, tehdejší sekretář polského papeže, předsedat mši svaté u oltáře Katedry, která je přístupná všem poutníkům a věřícím. Po liturgické slavnosti se uskuteční procesí od oltáře Katedry k hrobu svatého Jana Pavla II.

Svatopetrské náměstí v den atentátu na papeže Wojtylu

Kulky odvrátila prozřetelnostní ruka

V ten den roku 1981, v 17:17, papež Wojtyla projížděl v papamobilu před středeční generální audiencí, když se náhle zhroutil, zraněn výstřely z pistole Aliho Agcy. Papež byl rychle převezen do římské nemocnice Gemelli. Byl operován, bojoval o život a přežil. Vždy byl přesvědčen, že Panna Maria z Fatimy, jejíž liturgická památka se slaví 13. května, „odklonila kulky“ a zachránila mu život.

Nábojnice z výstřelů Aliho Agcy na dlažbě Svatopetrského náměstí

Pomoc nebeské Matky

Rok po atentátu se Jan Pavel II. vydal na návštěvu Fatimy, aby poděkoval Panně Marii. K věřícím, kteří mu naslouchali, se obrátil slovy: „Chtěl bych vám svěřit, že když před rokem došlo k atentátu na Svatopetrském náměstí, poté, co jsem nabyl vědomí, mé myšlenky okamžitě zamířily k této svatyni, abych poděkoval Srdci Nebeské Matky. Ve všem, co se stalo, jsem viděl – a budu to opakovat znovu a znovu – zvláštní mateřskou Mariinu péči.“