Renzo Pegoraro novým prezidentem Papežské akademie pro život

Monsignor Pegoraro, 65 let, kněz z Padovy, byl od roku 2011 kancléřem Papežské akademie pro život. Lev XIV. vyjadřuje „nejupřímnější poděkování“ arcibiskupovi Vincenzovi Pagliovi za služby vykonané jako předseda PAV a velký kancléř Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině.

Vatican News



Papež Lev XIV. jmenoval Monsignora Renzo Pegorara novým předsedou Papežské akademie pro život. Od roku 2011 byl kancléřem Akademie. Nahrazuje arcibiskupa Vincenza Pagliu, který 21. dubna dosáhl věku 80 let.

Monsignor Pegoraro se narodil 4. června 1959 v Padově. Na kněze byl vysvěcen 11. června 1989 a inkardinován do diecéze Padova. V roce 1985 získal titul doktora medicíny a chirurgie na Univerzitě v Padově. V roce 1990 získal licenciát z morální teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě a diplom z bioetiky na Katolické univerzitě Sacro Cuore. Byl generálním sekretářem Nadace Lanza v Padově a profesorem bioetiky na Teologické fakultě Triveneto. Od roku 2000 je profesorem Nursing Ethics v dětské nemocnici „Bambino Gesù“ v Římě. V letech 2010 až 2013 byl předsedou EACME (European Association of Centers of Medical Ethics). Od 1. září 2011 byl kancléřem Papežské akademie pro život. Publikoval několik knih, článků a esejí.

Poděkování papeže Pagliovi

V dopise podepsaném státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem vyjadřuje papež „z hloubi srdce“ monsignoru Pagliovi „nejupřímnější poděkování“ za službu, kterou od roku 2016 vykonával jako předseda Papežské akademie pro život a velký kancléř Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině.