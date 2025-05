První hlasování konkláve zakončil černý kouř

Sto třicet tři kardinálů shromážděných v konkláve dosud nezvolilo nového papeže. Zítra jsou plánována další čtyři hlasování.

Po Extra Omnes, latinské formuli, kterou se zavírají dveře Sixtinské kaple, a meditaci otce Raniera Cantalamessy, emeritního kazatele Papežského domu, hlasovalo 133 kardinálů poprvé o volbě nového papeže.

Z komínku Sixtinské kaple vyšel černý dým, což znamená, že nástupce svatého Petra ještě nebyl zvolen. Čekání sdílelo asi 45 tisíc lidí, kteří se shromáždili na náměstí svatého Petra s vlajkami různých zemí světa.

Svatopetrské náměstí - pohled na komín Sixtinské kaple

Zítra ráno, ve čtvrtek 8. května, se kardinálové s volebním právem sejdou před 8. hodinou v Apoštolském paláci, aby v Paulínské kapli sloužili mši svatou a pokračovali modlitbou ranních chval. Poté se v 9.15 hodin odeberou do Sixtinské kaple, kde se pomodlí dopolední modlitbu a poté přistoupí k hlasování. Možné kouřové signály lze očekávat po 10:30 a po 12:00 hodině.

Čekání na Svatopetrském náměstí

Ve 12:30 se předpokládá návrat do Domu sv. Marty na oběd a v 15:45 opětovný přesun do Apoštolského paláce, v 16:30 hlasování v Sixtinské kapli. Možné kouřové signály v odpoledních a večerních hodinách se očekávají po 17:30 a kolem 19:00 hodin. Na závěr dne se kardinálové pomodlí nešpory v Sixtinské kapli a v 19:30 se vracejí do Domu svaté Marty.