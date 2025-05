Po třetím skrutiniu od zahájení konkláve se objevil černý dým

Sto třicet tři kardinálů shromážděných v konkláve dosud nezvolilo nového papeže. Krátce před polednem ve čtvrtek 8. května z komínku Sixtinské kaple vyšel opět černý dým.

Ve čtvrtek 8. května se kardinálové volitelé sešli před osmou hodinou ranní v Apoštolském paláci, aby v Paulínské kapli sloužili mši svatou a pokračovali modlitbou ranních chval. Poté se v 9.15 hodin odebrali do Sixtinské kaple, kde po modlitbě breviáře přistoupili ke dvojímu hlasování. Obě tato hlasování nevedla k volbě nového papeže, jak oznámil černý dým krátce před dvanáctou hodinou.

Na Svatopetrském náměstí patnáct tisíc lidí

Tento signál na Svatopetrském náměstí očekávalo asi patnáct tisíc lidí. Po poledni se kardinálové vrátili do Domu sv. Marty na oběd, v 15:45 se opět odeberou do Apoštolského paláce, v 16:30 pokračuje hlasování v Sixtinské kapli. Možné kouřové signály v odpoledních a večerních hodinách se očekávají po 17:30 a kolem 19:00 hodin. Na závěr dne, v případě neúspěšné volby, se kardinálové pomodlí nešpory v Sixtinské kapli a v 19:30 se vracejí do Domu svaté Marty.