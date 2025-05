Odevzdat se tomu, kdo vede církev

Římská diecéze má svého biskupa, univerzální církev svého pastýře.

Andrea Tornielli



Římská diecéze má svého biskupa, univerzální církev svého pastýře. S rychlostí, která může překvapit pouze ty, kdo život církve sledují optikou politiky, konkláve jmenovalo nástupce svatého Petra. Děkujeme, Svatý otče, že jste přijal. Děkujeme, že jste řekl „ano“ a odevzdal se Tomu, který vede církev.



Znovu se nám vybavují památná slova, která pronesl Pavel VI. před studenty Lombardského kolegia v prosinci 1968, v obtížném období po koncilu: „Mnozí – řekl papež – očekávají od papeže senzační gesta, energické a rozhodné zásahy. Papež se však domnívá, že nemá následovat jinou linii než linii důvěry v Ježíše Krista, jemuž leží na srdci jeho církev více než cokoli jiného. On sám uklidní bouři. Kolikrát Mistr opakoval: „Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!“ Papež bude první, kdo splní tento příkaz Pána a bez obav a zbytečných úzkostí se odevzdá tajemné hře neviditelné, ale jisté pomoci Ježíše jeho církvi. Nejde o sterilní nebo nečinné čekání, ale o bdělé čekání v modlitbě. To je podmínka, kterou pro nás zvolil sám Ježíš, aby mohl plně působit. I papež potřebuje pomoc modlitby".

Dnes je to svět, který se nachází uprostřed bouře, zmítaný válkami a násilím. Modleme se za mír. Modleme se s Petrem a za Petra, který dnes přijal jméno Lev a připojil se tak k papeži „Rerum novarum“. A posíleni jeho vírou se i my naučme odevzdat se Tomu, který vládne z dřeva kříže a nese na sobě rány lidstva.