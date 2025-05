Nová grafická podoba oficiálních stránek Svatého stolce

Mění se podoba webových stránek Vatican.va, které nabízejí přístup k oficiálním dokumentům papeže a Svatého stolce.

Vatican News



Modrá obloha a papež Lev XIV. zdravící věřící s úsměvem. A pak teplé tóny travertinu. Nebe a země. Kámen a hloubka. Tak se představuje nová domovská stránka institucionálního webu Svatého stolce vatican.va, okno, které díky modernějšímu designu vede návštěvníky k nahlížení do učení papeže a jeho předchůdců a obsahuje také řadu informací o Vatikánu. Nový grafický vzhled webu, který je online od prosince 1995, tedy téměř 30 let, a je prvním oknem Svatého stolce na webu, byl navržen s cílem nabídnout návštěvníkům jasnější a přístupnější prohlížení, kteří budou moci snadněji vyhledávat dokumentaci magisteria, jak papeže Lva XIV., tak i jeho předchůdců.

Stará a nová grafická podoba institucionálních stránek Vatican.va

Práce redakčního a technického týmu

Aktualizace domovské stránky je součástí dlouhodobé redakční a vývojové práce, která je rozdělena do několika fází s cílem převést obrovské historické dědictví stránek do obnoveného portálu. Aby byly tyto stránky použitelné, spolupracovaly a nadále spolupracují týmy s různými kompetencemi: redakční tým se stará o institucionální dokumentaci a zajišťuje přístupnost všech obsahů a technický tým Dikasteria pro komunikaci, který vyvinul strukturu a dal tak život projektu peruánského grafického designéra Juana Carlose Yta (TMB_Lab), bývalého studenta první skupiny programu Faith Communication in the Digital World.

Grafik: objetí církve v digitálním světě

„Musí představovat objetí církve v digitálním světě“: to bylo inspirací pro Juana Carlose při navrhování nového grafického vzhledu. „Bylo to první, co mě napadlo, když jsem se dozvěděl o záměru renovovat oficiální webové stránky Svatého stolce,“ vysvětluje peruánský grafický designér. „V duchu a eliptickém tvaru náměstí sv. Petra od Gian Lorenza Berniniho: církev s otevřenou náručí, univerzálně přístupná a přizpůsobená moderní době.“ Církev jasnější, přístupnější a současnější, dodává Juan Carlos. Své grafické volby motivuje takto: „Barvy jsou inspirovány modří římské oblohy, která nádherně kontrastuje s teplými tóny travertinu. Nebe a země. Kámen a hloubka. Zlaté akcenty božskosti, světlé šedé a bílé barvy pro osvětlení. Větší fotografie na domovské stránce, aby byla vidět živá a neustále se pohybující církev.“