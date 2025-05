„Ne“ zbrojení, kéž se dodržuje humanitární právo

Od vystoupení Svatého stolce v OSN po slova papeže Lva: jsou zapotřebí konkrétní a naléhavá opatření na ochranu civilistů v ozbrojených konfliktech a na odzbrojení světa.

Andrea Tornielli

„Svatý stolec považuje za nezbytné ukončit používání zbraní s nerozlišující účinností, pozemních min a kazetové munice a zastavit používání výbušných zbraní v obydlených oblastech. To spolu s ukončením výroby a hromadění zbraní představuje konkrétní a naléhavý krok k lepší ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech“, uvedl arcibiskup Gabriele Caccia, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, který 22. května vystoupil na otevřené debatě Rady bezpečnosti věnované ochraně civilistů.

Svatý stolec – řekl arcibiskup Caccia – je hluboce znepokojen nárůstem počtu a intenzity ozbrojených konfliktů po celém světě, které nadále způsobují hluboké a nepřiměřené utrpení civilnímu obyvatelstvu, a zdůrazňuje naléhavou potřebu dodržování mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů.

Jsou to slova, jejichž pravdivost a naléhavost jsou zřejmé všem: tragédie, která se odehrává v Gaze na úkor celého civilního obyvatelstva, nemá žádné ospravedlnění. Stejně tak nelze ospravedlnit útoky na civilisty na Ukrajině a v jiných částech světa, kde se vede mnoho zapomenutých válek.

„Úmyslné útoky na civilisty, včetně žen, dětí a humanitárních pracovníků, ničení základní infrastruktury, jako jsou nemocnice, školy a bohoslužebná místa, a odepření humanitární pomoci těm, kteří ji naléhavě potřebují, jsou důvodem k velké obavě,“ řekl arcibiskup Caccia před OSN. Tato porušení jsou nejen obrovskou lidskou tragédií, ale také vážným útokem na základy mezinárodní bezpečnosti.“

V pátek 23. května přijal Lev XIV. předsednictví Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). Nedošlo k žádným veřejným projevům, ale biskupové, kteří se setkání zúčastnili, uvedli, že papež „vyjádřil obavu, že větší pozornost věnovaná výdajům na zbrojení bude na úkor podpory nejchudších a nejzranitelnějších“.

Papež Lev, když 19. května přijal zástupce křesťanských církví a církevních společenství a jiných náboženství, řekl: „Ve světě zraněném násilím a konflikty přináší každé ze společenství, která jsou zde zastoupena, svůj vlastní přínos moudrosti, soucitu, úsilí o dobro lidstva a ochranu společného domu. Jsem přesvědčen, že pokud budeme jednotní a nebudeme podléhat ideologickým a politickým vlivům, budeme moci účinně říci „ne“ válce a „ano“ míru, „ne“ zbrojení a „ano“ odzbrojení, „ne“ ekonomice, která ochuzuje národy a Zemi, a „ano“ integrálnímu rozvoji“.

Jsou to slova, která je třeba si připomenout a opakovat dnes, v den desátého výročí sociální encykliky Laudato si', tváří v tvář světu, který se vrhá do zbrojení a odebírá zdroje, které by mohly být použity na boj proti hladu a chudobě.