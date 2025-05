„Komnata pláče“, kde se kardinál stává papežem

V Sixtinské kapli, na stěně Posledního soudu, po stranách oltáře, jsou dvoje malé zavřené dveře. Ta vlevo vede do takzvané „Stanza del pianto“ (Komnaty pláče) kde nově zvolený papež vstupuje bezprostředně po volbě, aby se převlékl a několik minut se modlil. Monsignor Marco Agostini, papežský ceremoniář: „Tam si papež uvědomí, čím se stal a čím bude od tohoto okamžiku.“

Maria Milvia Morciano – Vatikán



Po uměleckém ztvárnění pravdy na freskách v Sixtinské kapli, jejich oslnivé a absolutní kráse, světle a zlatě, gigantických postavách s očima, které jako by zářily, a gestech, které samy o sobě evokují konkrétní pasáže z Písma, je překračování prahu dveří vedoucích do Komnaty pláče znepokojující. Nechali jsme za sebou všeobecně uznávanou velkolepost maleb Michelangela a největších umělců renesance a ocitli jsme se v malé bezbarvé místnosti. Je to prostor s klenutým stropem a lunetami, na kterých se dochovaly zbytky fresek. Na jedné straně jsou dvě schodiště a na protější stěně okno zakryté závěsem. Stůl a dvě židle z tmavého dřeva, červená pohovka a věšák. Vybavení je strohé. Úžas z pohledu na absolutní krásu ustupuje intimnímu pocitu, který se rozlévá v duši, vnímání plynutí staletí, proměny času: jako by člověk viděl papeže, jak si vybírají jednu ze tří bílých sutan, které mají k dispozici, každá jiné velikosti, a oblékají si tu, která bude navždy jejich oděvem a barvou, která je bude odlišovat. Je to skutečná investitura, něco staršího a hlubšího než pouhá změna oděvu. Tradice a rituál, které nabývají silného významu nejen formálního, ale především duchovního.



„Místnost slz“ během konkláve v roce 2013

Místo uvědomění

Zdá se, jako bychom je viděli, jak se tiše modlí v tichu tohoto málo osvětleného místa a někdy, jak naznačuje název místnosti, pláčou, přemoženi dojetím. Po bouřlivých dnech konkláve se poprvé ocitají sami se sebou. Sami, ale tváří v tvář Bohu. Uvědomění je prostupuje jako blesk: od toho dne budou papeži, převezmou Petrův úřad.

Detail kresby fresky Perugina s papežem Sixtem IV.

Na stěně této servisní místnosti se tyčí dramatická velikost Michelangelových fresek, ale skryté je stále to, co mělo původně završovat komplexní ikonografický aparát celé kaple. Jedná se o fresku Perugina, chráněnou meziprostorem za Posledním soudem, ale známou díky kresbě z počátku 16. století, která se dochovala v Muzeu Albertina ve Vídni. U nohou Nanebevzaté Panny Marie, mezi zástupy andělů a svatých, klečí jako jediný živý člověk papež Sixtus IV. della Rovere. Ruce má sepjaté v modlitbě, tvář obrácenou k postavě Panny Marie; tiára leží na zemi a hlava je odkryta na znamení pokory a úcty; klíč sv. Petra spočívá na jeho pravém rameni, symbol jeho poslání, ale také břemene – téměř kříže –, které musí papež nést. Slova evangelisty Jana znějí jasně a srozumitelně: „…když jsi byl mladší, oblékal ses sám a chodil, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě oblékne a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.“

Pamětní nápis v “místnosti slz“

Vrátíme-li se do Komnaty pláče, na jedné ze stěn je umístěna pamětní deska z 31. května 2013 s nápisem: „V této místnosti, nazvané 'slzami' od doby, kdy zde 5. prosince 1590 nově zvolený papež Řehoř XIV. prolil slzy dojetí, obléká si nový papež po přijetí volby své roucho.“



V místnosti slz dochází k uvědomění si vážnosti situace



Monsignor Marco Agostini, papežský ceremoniář, hovoří s vatikánskými médii o tom, jak je tento okamžik konkláve obzvláště delikátní, a o jeho duchovním významu. Místnost pláče popisuje jako „velmi malou, dokonce velmi stísněnou“. „Důležité je to, co se děje z symbolického hlediska,“ říká. Papež si tam uvědomuje, čím se stal, čím je od této chvíle. Změna oděvu vypovídá o hluboké změně jeho existence. V tomto místě se učí, že úřad je větší než osoba. Možná odtud pochází i název „pokoj slz“, protože je to okamžik, kdy si uvědomuje, že figura Papae je mnohem větší než osoba, která ji ztělesňuje, a že pod ní se papež každý den učí umírat, protože musí vyniknout úřad, musí vyniknout zástupce Krista, nástupce Petra“. Podle monsignora Agostiniho je třeba, abychom se na komnatu pláče dívali „nadpřirozeným pohledem, který nás vede k tomu, abychom viděli – zdůrazňuje ceremoniář – samotného papeže, který se musí naučit číst sám sebe očima milosti, očima víry, nadpřirozeným pohledem“.

„Komnata pláče“

Překročit práh a navždy se změnit



Uvědomění si nového poslání v církvi a převlečení: to jsou dva momenty, které se odehrávají v komnatě pláče. Při oblékání pomáhá papeži ceremoniář. „Víme,„ zdůrazňuje monsignor Agostini, “že zvolený kardinál je doprovázen k těmto dveřím, pod Poslední soud nalevo od oltáře, a zmizí s ceremoniářem, aby odtud vyšel v papežském rouchu.“ Překročení prahu místnosti slz mění život navždy a nutí nás zamyslet se nad tím, že se to děje v Jubilejním roce naděje, kdy překročení Svaté brány skutečně mění život. „Je to velmi hluboká změna,“ dodává ceremoniář s odkazem na komnatu slz, “je to překročení zcela zvláštního prahu, protože se dotýká intimity osoby, která se stává papežem. Mohli bychom říci, že se dotýká srdce petrovského úřadu: muž, který se stává papežem, kardinál, který se stává papežem. Říkáme mu papež, ale když použijeme terminologii, která historicky označovala papeže, říkáme mu zástupce Krista, nástupce Petra, a jak ho definovala svatá Kateřina, »sladký Kristus na zemi«. Je to nádherné!„ Monsignor Marco Agostini však zdůrazňuje, že “ke kontemplaci tohoto pohledu je třeba nadpřirozený pohled, pohled víry“.