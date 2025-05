Klíč k pochopení nového pontifikátu

Rozhovor s augustiniánským biskupem Luisem Marínem de San Martín

Lorena Pacho

Augustiniánský biskup Luis Marín de San Martín, podsekretář Generálního sekretariátu synody, prožil 8. května zvláštní emoce, když uslyšel jméno nového papeže. Pro čtyřiašedesátiletého madridského biskupa je Lev XIV. přítelem, bratrem a druhem na cestě. Dokonale zná jeho hodnoty, jeho odhodlání, jeho vnímavost a způsob řízení. Monsignor Marín totiž přijel do Říma v roce 2008 na žádost Roberta Francise Prevosta, tehdejšího generálního převora augustiniánů, aby se staral o generální archiv tohoto řádu a účastnil se různých komisí augustiniánské kurie. Pět let sdíleli stejný domov, byli součástí stejné komunity v Římě a vídali se každý den, což jim umožnilo prohloubit jejich přátelství. Když se Prevost kvůli svým povinnostem odstěhoval do jiných částí světa, zůstali v kontaktu. Během svého biskupského působení v Chiclayo současný papež několikrát zavolal Marína do Peru a svěřil mu formaci kléru.

Marín sdílel základní okamžiky a etapy života a služby nového papeže. V tomto rozhovoru pro vatikánská média nabízí španělský biskup cenné klíče k pochopení začínajícího pontifikátu a intelektuálního, duchovního a pastoračního zázemí Lva XIV.

Nově zvolený papež se představil jako „syn svatého Augustina“. Jaký otisk zanechává augustiniánství? Jaké augustiniánské rysy uvidíme v jeho pontifikátu?

13. května, když přišel do našeho domu slavit eucharistii a poobědvat s námi, pronesl velmi krásná slova: „Budu se muset vzdát mnoha věcí, můj život se změnil, ale nikdy se nevzdám toho, že jsem augustinián.“ Tato slova mě hluboce dojala. Pro nás je středobodem, který vše drží pohromadě, společenství. Odtud pramení papežovo naléhání na společenství, na jednotu. Společenství chápeme nejen jako společné bydlení pod jednou střechou nebo společnou práci, ale, jak čteme ve Skutcích apoštolů, jako skutečnost, že máme jedno srdce a jednu duši na cestě k Bohu. To je společný jmenovatel, který vše spojuje.

Jaké další rysy lze zařadit do této augustinovské perspektivy?

Vnitřní život, hluboký život modlitby, osobní setkání s Bohem. A zároveň přítomnost ve světě. Augustinova spiritualita není spiritualitou odloučení nebo nepřítomnosti, ale přítomnosti. Existují i jiné spirituality, odlišné od naší, stejně krásné a důležité, ale my augustiniáni jsme povoláni vycházet do světa, evangelizovat, být ve světě, po boku lidí, zejména s osobitou citlivostí k chudým, k sociálním otázkám, v boji za spravedlnost a mír. Charakterizuje nás také láska k církvi. Augustiniáni jsou otevřeni všem formám apoštolátu, připraveni dělat to, co od nich církev vyžaduje. Proto máme farnosti, univerzity, nemocnice, vězeňskou pastoraci, misie.

Jaké byly první signály, které nám umožnily nahlédnout do priorit pontifikátu Lva XIV.?

Nacházíme je již v samotném jméně, které odkazuje na Lva XIII., papeže, který uměl číst znamení doby. Časy se mění, a dnes se mění neuvěřitelnou rychlostí. Nejde tedy o to reagovat na výzvy, které možná již neexistují, nebo pokračovat v životě ve světě, který již zanikl. Je zásadní pochopit, jaké jsou výzvy naší doby. Kromě toho papež Pecci zahájil sociální nauku církve s výraznou citlivostí vůči nejvíce znevýhodněným a vůči světu práce. U papeže Prevosta vidíme silný důraz na mír. Vždy jedná v duchu společenství, vytváří vazby, integruje, nikdy nevychází z konfrontace nebo střetu. Je to člověk, který staví mosty. Vždy jím byl: jako řeholník, biskup a kardinál se snažil sjednocovat a integrovat. Je to muž Boží pro naši dobu.

Jakým způsobem podle vás Prevostova pastorační zkušenost v Peru formovala jeho vizi o poslání církve dnes?

Jeho misionářský duch má kořeny v několika zdrojích. Prvním z nich je jeho rodina, která byla vždy velmi zapojena do života farnosti a křesťanské komunity. Dalším zdrojem je augustiniánská spiritualita, která je spiritualitou misie, svědectví a otevřenosti. A za třetí jeho osobní zkušenost. Odjel na misie velmi mladý a mnoho let působil jako formátor augustiniánských kněží v Chulucanas v Peru. Toto období bylo pro něj velmi významné. Vždy v sobě pěstoval silnou misijní citlivost. Poté se přestěhoval do Chiclayo. Ačkoli se narodil ve Spojených státech, většinu života strávil mimo Severní Ameriku. Není typem člověka, který zůstává doma: je to člověk, který odchází, cestuje do jiných kultur, až se dokonale asimiluje a integruje do kultury, ve které žije.

Jak byste interpretoval jeho styl biskupského vládnutí v Chiclayo a také během jeho mandátu jako převora augustiniánů? Jaké rysy tohoto stylu se mohou odrážet v jeho způsobu řízení univerzální církve?

Je to muž s velmi jasnými představami. Má matematickou a kanonickou mysl. Je extrémně pečlivý, neúnavný v práci, přemýšlivý. Nikdy nerozhoduje lehkomyslně. Rozjímá, přemýšlí a modlí se. Je to člověk, který za věrnosti augustiniánskému duchu vždy pracuje v týmu. V tomto prostředí se formoval a vždy žil. Jeho styl vedení byl vždy charakterizován velkou schopností naslouchat. Je to člověk, který umí naslouchat, hodně naslouchá a vyslechne různé názory. To neznamená, že se všemi souhlasí, ale naslouchá jim a vede dialog. Umí vládnout. Rozhoduje, ale vždy ve stylu dialogu. To dělal vždy ve svém životě. V Chiclayu podporoval velkou participaci, prosazoval synodalitu, společnou odpovědnost všech, aktivní účast celé komunity.

Jedním z klíčových pojmů, které zazněly v jeho prvním projevu, byla synodalita. Jak ji dosud prožíval a uplatňoval?

Je to hluboce synodální člověk. Nejedná se však o politickou synodalitu, ale o synodalitu církevní. Nejde jen o synodalitu teoretickou, ale také praktickou, konkrétní, která se musí ztělesnit v životě, strukturách a stylu církve. Ve své diecézi od samého počátku podporoval kurzy o synodalitě, aby vysvětlil její význam, a vždy se aktivně zapojoval do synodálních procesů. A bude v tom pokračovat.

Jakou roli přidělí Lev XIV. laikům ve světle svých zkušeností?

Úlohu, která jim náleží v synodální perspektivě, která vychází ze společenství a má podobu diferencované společné odpovědnosti. Neměli bychom očekávat, že bude laiky klerikalizovat, ani že bude laicizovat klérus. Každý podle svého poslání. Vycházíme tedy z rovnosti všech v křtu a uznáváme, že právě křest nás činí údy Kristovými. Tvoříme jednotu: nejsou lepší ani horší. Je však třeba respektovat rozmanitost povolání, charismat a služeb. Bylo by absurdní, kdyby biskup chtěl sloužit církvi jako laik nebo laik jako kněz. Každý podle svého povolání, podle poslání, ke kterému byl povolán. Dalším důležitým aspektem, který papež bude i nadále pěstovat, jako to vždy činil, je propojení všech těchto různých povolání, charismat a služeb. Je nutné navazovat vztahy, vzájemně si pomáhat, propojovat se, obohacovat se a kráčet společně. Toto propojení všech členů církve představuje výzvu, ale on je na ni dobře připraven, protože jí věnoval velkou pozornost po celý svůj život.

Robert Francis Prevost se významně podílel v peruánské biskupské konferenci na prosazení Komise na ochranu dětí. Zneužívání dětí je pro něj znepokojivým tématem? Je to pro něj priorita?

Je to téma, které ho hluboce znepokojuje a ke kterému se od počátku stavěl velmi jasně. Potvrzuje to i jeho osobní příběh. Je třeba zdůraznit také nedávná prohlášení současného biskupa Chiclayo a peruánské biskupské konference k tomuto tématu. Není o tom pochyb. Vždy stál na straně obětí. Vždy. A důsledně dodržoval všechny protokoly. Jeho postup byl bezúhonný. Byl jedním z mála, kdo od samého počátku stál po boku obětí. Samy oběti to zdůraznily: „Vždy stál při nás.“ Byl jedním z mála, kdo je od začátku dokázal doprovázet. Díky němu bylo dosaženo spravedlnosti.

Myslíte si, že budete pokračovat ve stopách svého předchůdce, papeže Františka?

Rád používám výraz „kontinuita v diskontinuitě“. Byl to František, kdo objevil brilantní a bohatou osobnost Roberta Francise Prevosta. Jmenoval ho biskupem Chiclayo, povolal ho do Říma jako prefekta Dikasteria pro biskupy, jmenoval ho kardinálem, často ho přijímal... Je to Františkův muž, sdílí tuto linii. Oba jsou synové II. vatikánského koncilu. Ve všech těchto procesech obnovy synodální, misijní, otevřené církve, církve milosrdenství, církve, která volá po míru a zasazuje se o mír ve světě, církve společné odpovědnosti, je cítit kontinuita. Existuje kontinuita, ale v diskontinuitě. Není to kopie: má svůj vlastní styl. Bude velkým světovým vůdcem. Jeho hlas bude slyšet. Bude autoritativním hlasem v tomto světě, který tolik potřebuje osobnosti, které by byly skutečným vzorem.