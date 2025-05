Kardinálové před konkláve: Potřebujeme papeže milosrdenství, synodality a naděje

Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni poskytl informace o závěrečném jednání kardinálského sboru před nadcházejícím konkláve, dvanácté generální kongregaci kardinálů, která proběhla v úterý 6. května dopoledne.

Dnes, v úterý 6. května dopoledne, se konala dvanáctá generální kongregace kardinálů. Začala v 9 hodin společnou modlitbou.

Zúčastnilo se jí 173 kardinálů, z toho 130 volitelů. Šestadvacet vystoupení členů kardinálského sboru se zabývalo mnoha tématy.

Hovořilo se o reformách papeže Františka, ve kterých je třeba pokračovat. Zejména byla v této souvislosti zmíněna legislativa týkající se zneužívání, otázka ekonomiky, římská kurie, synodalita, práce pro mír, péče o stvoření.

Bylo zdůrazněno téma společenství jako výzva pro nového papeže, papeže jako stavitele mostů, pastýře, učitele lidskosti a tváře samaritánské církve.

Dvanáctá generální kongregace (@VATICAN MEDIA)

V době války, násilí a hluboké polarizace – jak bylo řečeno – je zapotřebí papeže milosrdenství, synodality a naděje.

Jednalo se také o kanonickém právu a moci papeže, o rozdělení v církvi a o způsobu, jakým mají kardinálové v církvi působit, o blížícím se svátku Krista Krále a Dni chudých, které je třeba vnímat společně, o nutnosti zasedání kardinálského kolegia při příležitosti konzistoří.

Diskutovalo se rovněž o křesťanské iniciaci a formaci jako o misijních počinech, o památce svědectví mučedníků víry v zemích zmítaných konflikty a omezováním náboženské svobody a o naléhavém tématu klimatických změn.

Dvanáctá generální kongregace (@VATICAN MEDIA)

Bylo zmíněno téma data Velikonoc, výročí koncilu v Niceji a ekumenického dialogu.

Během dnešního dopoledního setkání byl zneplatněn rybářský prsten. Z jednání kardinálského sboru zazněla výzva, adresovaná válčícím stranám, k trvalému příměří a jednání v řadě konfliktních situací, v nichž kardinálové žádají spravedlivý a trvalý mír.

Dnešní generální kongregace skončila ve 12.30 a další generální kongregace již nejsou plánovány.

Tiskový mluvčí Svatého stolce připojil několik konkrétních informací k harmonogramu příštích dní: Zítra ráno, ve středu 7. května, se koná mše za volbu papeže. Poté v 15:45 se kardinálové přesunou z Domu sv. Marty do Apoštolského paláce, aby vstoupili do konkláve. Od čtvrtka bude časový rozvrh následující: 7:45 z Domu svaté Marty do Apoštolského paláce, 8:15 mše svatá a ranní chvály v Paolinské kapli, 9:15 tercie v Sixtinské kapli a hlasování. Možné kouřové signály lze očekávat po 10:30 a po 12:00 hodině. Ve 12:30 se předpokládá návrat do Domu sv. Marty na oběd a v 15:45 opětovný přesun do Apoštolského paláce, v 16:30 hlasování v Sixtinské kapli. Možné kouřové signály v odpoledních a večerních hodinách se očekávají po 17:30 a kolem 19:00 hodin. Na závěr dne se kardinálové pomodlí nešpory v Sixtinské kapli a v 19:30 se vracejí do Domu svaté Marty.

Matteo Bruni upřesnil, že kouř po 10:30 a po 17:30 lze předpokládat pouze v případě úspěšné volby, tj. v případě bílého kouře.