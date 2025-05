Kardinál Parolin: Stop bombardování Gazy, žádáme příměří na Ukrajině

Rozhovor s vatikánským státním sekretářem: „Humanitární právo musí platit vždy, situace v pásmu je nepřijatelná. Hamas musí propustit všechny rukojmí. Ne antisemitismu.“ A k hypotéze o summitu ve Vatikánu: „Nabídli jsme svou pomoc, ale důležité není, kde se budou konat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, důležité je, aby mohla začít.“

Andrea Tornielli, Vatikán

Strašné obrazy přicházející z Gazy, antisemitský útok ve Washingtonu, hypotézy o mírovém summitu o Ukrajině a začátky pontifikátu Lva XIV.: kardinál Pietro Parolin, státní sekretář, v rozhovoru s vatikánskými médii hovoří o tématech, která jsou v současné době v centru pozornosti Svatého stolce.

Eminence, v Gaze umírají děti hlady a obyvatelstvo je vyčerpané, bomby padají na školy a nemocnice. Přesto se nezdá, že by existoval záměr bombardování zastavit...

To, co se děje v Gaze, je nepřijatelné. Mezinárodní humanitární právo musí platit vždy a pro všechny. Žádáme, aby bombardování bylo zastaveno a aby obyvatelstvu byla poskytnuta nezbytná pomoc: domnívám se, že mezinárodní společenství musí udělat vše, co je v jeho silách, aby tato tragédie skončila. Zároveň důrazně opakujeme výzvu Hamásu, aby okamžitě propustil všechny rukojmí, které stále drží v zajetí, a vrátil těla těch, kteří byli zabiti po barbarském útoku na Izrael ze 7. října 2023.

Jak jste reagoval na nedávný atentát ve Washingtonu, při kterém byli zabiti dva zaměstnanci izraelské ambasády?

Hluboce mě to otřáslo, stejně jako tomu bylo 7. října. Jsou to nevinné oběti, které se navíc angažovaly za mír a humanitární iniciativy. Musíme být ostražití a zajistit, aby se dosud definitivně nepřekonaná rakovina antisemitismu znovu nevracela.

V posledních dnech, po slabých výsledcích setkání v Istanbulu, se mluvilo o možnosti nových jednání ve Vatikánu, i když ze strany Ruska přišlo „ne“. Můžete nám říct, co se v této věci děje?

Papež Lev vyjádřil plnou ochotu Svatého stolce hostit případná jednání a nabídl neutrální, chráněné místo. Nejednalo se tedy o mediaci, protože o mediaci musí požádat obě strany. V tomto případě se jednalo pouze o veřejnou nabídku ochoty hostit případné setkání. Nyní se hovoří i o dalších možných místech, jako je Ženeva. V každém případě není důležité, kde se budou konat jednání mezi Rusy a Ukrajinci, která si všichni přejeme. Opravdu důležité je, aby tato jednání konečně mohla začít, protože je naléhavě nutné zastavit válku. Nejdříve je nutné uzavřít příměří, aby se zastavilo ničení, aby přestala být ničena města a přestali umírat civilisté. A pak je nutné dosáhnout stabilního, spravedlivého a trvalého míru, který bude přijat a odsouhlasen oběma stranami.

Slovo „mír“ zaznělo hned v prvních okamžicích z úst nového papeže v den jeho volby.

Ano, Lev XIV. pokračuje energicky ve stopách svých předchůdců. Zaujalo mě, že ve svém prvním Regina Coeli z centrální lodžie Vatikánské baziliky – tedy z místa, kde papež František naposledy požehnal věřícím a hovořil o míru a odzbrojení – papež Lev zopakoval slova svatého Pavla VI. před OSN: „Už nikdy válku!“ Papež a celý Svatý stolec se zavázali pracovat na budování míru a podporovat všechny iniciativy vedoucí k dialogu a vyjednávání.

Někteří hovoří o obnovené „hlavní roli“ Vatikánu na světové scéně...

Já bych se spíše odvolal na hluboká slova Lva XIV. v homilii při mši s kardinály v Sixtinské kapli a v homilii při mši na začátku pontifikátu: my musíme zmizet, protože protagonistou je Kristus, křesťané se necítí nadřazení ostatním, ale jsou spíše povoláni být „malým kvasem v těstě“, aby vydávali svědectví o lásce, jednotě a míru. Místo toho, abychom mluvili o „protagonismu“, raději bych do tohoto kontextu služby míru a bratrství zařadil také diplomatické iniciativy.

Při přijetí novinářů papež Lev požádal o „jiný způsob komunikace“. Existuje také „válka slov“?

Novináři a obecněji řečeno komunikátoři plní cennou úlohu, která je v době války ještě cennější. Papež požádal o komunikaci, která „není oděna agresivními slovy“ a „nikdy neodděluje hledání pravdy od lásky, s níž ji musíme pokorně hledat“. I slova se mohou stát nástroji války, nebo mohou pomoci nám porozumět si, dialogovat a uznat se jako bratři. Mír začíná v každém z nás a my jsme povoláni jej budovat právě tím, jak komunikujeme s ostatními. Jak vysvětlil papež Lev, musíme „odmítnout paradigma války“ i v komunikaci.

Pokud jde o hledání pravdy: v posledních dnech papeže Františka až do dnů před konkláve se objevily komentáře o tom, jak v minulosti postupovali různí vedoucí dicasterií kurie v případě oznámení případů zneužívání, která jim byla nahlášena. Byly tyto případy prošetřeny?

Pokud jde o komentáře a zvěsti o jednání některých vedoucích úředníků římské kurie v souvislosti s oznámeními o případech zneužívání v době, kdy byli diecézními biskupy, šetření provedená příslušnými orgány na základě přezkoumání objektivních údajů a dokumentů ukázala, že případy byly projednány ad normam iuris, tj. v souladu s platnými předpisy, a byly postoupeny tehdejšími diecézními biskupy příslušnému dikastériu k prošetření a posouzení obvinění. Kontroly provedené příslušnými orgány definitivně nezjistily žádné nesrovnalosti v postupu diecézních biskupů.

Nový papež, který přijal jméno Lev, navazuje na papeže z Rerum Novarum: na konci 19. století proběhla průmyslová revoluce, dnes žijeme v době digitální revoluce a výzev, které před nás staví umělá inteligence. Jak na tyto výzvy reagovat?

Očekáváme úvahy, které k tomuto tématu přednese nástupce svatého Petra. Domnívám se, že správná cesta není ani nekritické přijetí, ani démonizace. Stále sofistikovanější a výkonnější možnosti, které nám technologie nabízí, musí zůstat nástroji a musí být vždy používány pro dobro, aniž bychom zapomněli, že nemůžeme delegovat na stroj rozhodnutí, která se týkají života nebo smrti lidských bytostí. Musíme bdít, abychom zabránili – jak se bohužel někdy stává – tomu, aby digitální technologie, a tedy i umělá inteligence, byly využívány jako nástroj propagandy k ovlivňování veřejného mínění falešnými zprávami. Lev XIV. připomněl uvězněné novináře a hovořil o odvaze „těch, kdo brání důstojnost, spravedlnost a právo národů na informace, protože pouze informovaní lidé mohou činit svobodná rozhodnutí“.