Kardinál Parolin: Doufáme, že Istanbul nastartuje mírové procesy

Státní sekretář na okraj akce o Ukrajině na Gregoriánské univerzitě odpověděl novinářům na otázky týkající se přímých jednání, která začínají v Turecku: „Doufáme, že to bude vážný počátek konce války.“ Zároveň ujistil, že mechanismus pro repatriaci ukrajinských dětí je „aktivní“. O papeži Lvovi XIV. řekl, že „je mužem míru“, a vyjádřil otevřenost možnosti, že jeho první cesta by se mohla uskutečnit v Nicei.

Salvatore Cernuzio – Vatikán



Pohled je upřen na Turecko, možné místo první cesty papeže Lva XIV. u příležitosti 1700. výročí Nicejského koncilu a dějiště dnešního summitu v Istanbulu, na kterém by se měli setkat zástupci Ruska a Ukrajiny k přímým jednáním s cílem konečně dosáhnout příměří. Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář, poprvé po konkláve odpověděl včera na otázky novinářů v rámci akce na Gregoriánské univerzitě s názvem „Toward a Theology of Hope for and from Ukraine“, pořádané pod záštitou ukrajinské řeckokatolické církve, a podělil se o očekávání ohledně těchto přímých jednání za zprostředkování USA, na nichž by se poprvé mohli setkat ukrajinský prezident Zelenskyj a ruský prezident Putin.

„Vždy doufáme, že se objeví naděje na mír,“ řekl kardinál médiím. „Jsme rádi, že konečně existuje možnost přímého setkání. Doufáme, že se tam podaří vyřešit dosavadní spory a že se skutečně podaří nastartovat cestu k míru.“ Podle státního sekretáře je dnes „předčasné“ říkat, co se stane, ale naděje je, že Istanbul bude „vážným výchozím bodem“ pro ukončení války.

Je předčasné uvažovat o cestě papeže do Kyjeva

„Předčasné“ je podle Parolina také spekulovat o možné návštěvě papeže Františka na Ukrajině v reakci na pozvání prezidenta Zelenského v pondělním telefonátu. Papež, který v nedělním Regina Caeli, ale i v dlouhém projevu ve středu ráno k účastníkům Jubilea východních církví vyslovil silné výzvy pro území zasažená násilím, „obnovíil, jak již několikrát od začátku svého pontifikátu, výzvu k ukončení války“, ujišťuje kardinál. "My – dodává – jsme vždy připraveni nabídnout i prostor. Mluvit o zprostředkování je přehnané, ale alespoň o dobrých službách, o usnadnění setkání". Zároveň se nechce “zasahovat do jiných probíhajících iniciativ".

Mechanismus pro repatriaci dětí je aktivní

Postoj Svatého stolce je podle státního sekretáře „postojem, který se snaží strany sblížit, nikoli vytvářet další rozdělení“. Ujišťuje, že mezitím zůstává aktivní „mechanismus“ – zahájený a podpořený misí kardinála Mattea Zuppiho –, který vedl také k repatriaci některých ukrajinských dětí, které byly násilím odvezeny do Ruska. Jedná se především o „výměnu jmen prostřednictvím nunciatur, následnou kontrolu na místě a odpovědi“. Počet těchto dětí je „velmi sporný“, ale důležité je, „aby se postupně vracely ke svým rodinám, do svých domovů, ke svým blízkým“.

Ukončení konfliktu v Gaze

I v otázce Blízkého východu budou papež a Svatý stolec pokračovat ve stejné linii, kterou dosud vytyčil František, tj. neustálá výzva k „ukončení konfliktu v Gaze, osvobození rukojmích“ a „humanitární pomoci v Gaze“. V těchto bodech zazněla během generálních kongregací před konkláve „silná výzva k vážnému zásahu“, spojena s „obavami, že se Blízký východ vyprazdňuje od křesťanů“. „Bude tedy třeba najít odpovědi na tuto velkou problematiku“.

Lev XIV., muž míru, který chce mír

Parolin se vyhnul otázkám týkajícím se diskusí před a během konkláve („Nepokládejte otázky, na které musíme odpovědět zamítavě“, usmívá se kardinál) a soustředil se místo toho na postavu nově zvoleného papeže, který sklidil „velmi pozitivní“ komentáře a reakce. "Představil se velmi klidným způsobem. Je to muž míru, který chce mír a který bude mír budovat právě prostřednictvím těchto mostů, o nichž hovořil již v prvních slovech svého pozdravu věřícím."

Možná cesta do Niceje

Nakonec kardinál odpověděl na otázku, kam by se mohla uskutečnit první cesta papeže Lva: „Myslím na Niceu,“ řekl. "Je to důležitý moment pro katolickou církev, je to důležitý moment pro ekumenismus. Jistě se počítalo s tím, že tam papež František pojede. Dovedu si představit, že papež Lev se vydá stejnou cestou."