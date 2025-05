Extra omnes. Všichni ven

Kardinálové vstupují do Sixtinské kaple, čas se zastavuje a naplňuje jej tajemství, aby bylo možné rozpoznat, kdo se stane služebníkem služebníků Božích.

Paolo Ruffini

V tomto pozastaveném čase se všichni na světě ptají, kdo bude 267. římským biskupem. Zapojeni jsou všichni, i když jsou fyzicky vyloučeni z místa, kde se nástupci apoštolů, kteří se stali kardinály, shromáždili. Uchovává je ústraní Sixtinské kaple, aby vybrali služebníka služebníků Božích, který bude vést církev.

Služebníka. Služebníka jediného lidu, jehož součástí byl a bude i nadále Petr, i poté, co byl povolán, aby jej vedl.

Služebníka. A v tom spočívá tajemství. Jak může služebník být hlavou lidu? Církve?

Na tuto otázku Ježíš odpověděl slovy, kterým dodnes těžko rozumíme: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mk 10, 42-45).

Sloužit tedy. K tomu jsou povoláni Petrovi nástupci při vedení církve. A tento paradox mate. Je matoucí jak pro média, tak pro mnoho malých i velkých mocenských center ve světě, která se trápí nad identitou a jménem toho, kdo bude vybrán, a možná se dokonce pokoušejí ovlivnit rozhodnutí tím, že navrhují scénáře a interpretace, které se zdají být napsány na písku.

V slovech Pavla VI. je vyjádřen zásadní aspekt služby biskupa Říma: „Cítím se otcem celého lidstva."

Extra omnes. Toto pravidlo vyvádí z rovnováhy tento čas pozastavený mezi nynějším okamžikem a tím, co ještě není, kdy i kardinálové (a Boží lid, který čeká na svého pastýře, to ví, věří tomu a žádá to) jsou povoláni vstoupit do tajemství a zanechat vně Sixtinské kaple nejen všechny, ale i všechno: tedy sami sebe, své myšlenky, své úvahy; a zcela se odevzdat, aby uvolnili místo pouze Duchu, dynamice, která je přesahuje, a Petrovu tajemství.

Ale Petr je právě tímto. Tajemstvím, které nám dává jistotu.

Petr je rybář, kterému Ježíš slíbil, že zlo nezvítězí: „Ty jsi Petr ‒ Skála ‒ a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ (Mt 16,18).

Je to apoštol, za kterého se Boží Syn modlil, když mu svěřoval svou církev, a adresoval za něj Otci zvláštní prosbu. Prosil ho, aby ho podepřel v nesení břemene, které by jinak bylo příliš těžké.

Petr je muž podepřený touto modlitbou, která se v čase a dějinách rozšířila na jeho nástupce a dospěla až k nám, k dnešním dnům. Je to konkrétní, výjimečná modlitba: aby víra nikdy neselhala tváří v tvář zkouškám, kterým bude muset čelit, tak odlišným a tak podobným těm, kterým čelíme v naší sekularizované, rozdělené, polarizované, zmatené, podrážděné době; plné touhy po moci a postrádající lásku, neschopné pochopit hodnotu služby a společného dobra, naplněné křehkými jistotami a falešnými pravdami, prosáklé spíše záští než milosrdenstvím, tak často toužící spíše po pomstě než po odpuštění: „Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“ (Lk 22,31-32).

Petr je tajemstvím milosrdenství a lásky, společenství a naslouchání.

Je to rybář, který se zmýlí ve svých výpočtech, který rozrušený stráví celou noc na moři, aniž by chytil jedinou rybu, a který pak na slovo neznámého člověka hodí sítě na druhou stranu. A nakonec pochopí, že ten, kdo mluví, je jeho Mistr.

Petr je hříšník, kterému bylo odpuštěno: je vyvolený, který nejprve hořce plakal, protože zradil, a teprve poté se radoval. Jako Jidáš. Avšak Petr pláče. Hořce se rozplakal.

V jeho slzách je celé jeho tajemství. A je v nich tajemství církve. Ty slzy jsou možná klíčem ke království. Jsou klíčem k Petrovi a jeho tajemství: k jeho křehkosti, která je silná právě proto, že nesvítí vlastním světlem. K jeho skále, i když jí nebyl. A právě proto nás všechny utvrzuje ve víře.