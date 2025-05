Evropští biskupové naléhají na brzké dosažení spravedlivého míru na Ukrajině

Předsednictvo Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se v pátek 23. května setkalo s papežem Lvem XIV. Velká pozornost byla během setkání věnována konfliktu na Ukrajině, kde je podle slov evropských biskupů „nutné co nejdříve dosáhnout spravedlivého míru“. Mezi dalšími tématy byly migrace, doprovázení mladých lidí a předávání víry, umělá inteligence.

Roberto Paglialonga – Vatikán

Starost o mír, zejména v souvislosti s krizí na Ukrajině, a otázka zbrojení, ohledně které papež vyjádřil obavu, že větší pozornost věnovaná výdajům na zbrojení bude na úkor podpory nejchudších a nejzranitelnějších. Mír byl nesporně jedním z hlavních témat, kterých se dotkla papežská audience pro předsednictvo Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE).

Křehká situace Evropy

Augustiniánský papež „chtěl především bez předsudků naslouchat, aniž by v této fázi poskytoval přesné pokyny, a v tom jsme zaznamenali jeho velkou pozornost vůči Evropě jako instituci, která vznikla jako projekt míru, a jejímu fungování“. Dnes „čelí delikátní situaci v souvislosti s novou americkou administrativou, která nastoupila na začátku roku, a také se změnou paradigmat ve veřejném mínění, které v mnoha zemích zaznamenává šíření znepokojivých jevů, jako je populismus, často v rozporu se základními principy Evropské unie“, vysvětlil předseda COMECE, mons. Mariano Crociata. Tato audience „má pro nás velký význam, protože se konala jen několik dní po zvolení Lva XIV. a něco málo přes měsíc po smrti papeže Františka“, dodal biskup Crociata.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Válečné výdaje, které zatěžují nejslabší

Zejména „nás však zasáhlo – uvedl arcibiskup Antoine Hérouard, jeden z místopředsedů COMECE – zdůraznění, které papež Lev XIV. učinil ohledně ekonomických a sociálních důsledků ukrajinského konfliktu na život lidí. Více prostředků na posílení obranných a bezpečnostních systémů nemůže znamenat méně pomoci pro ty, kteří trpí nebo žijí v nouzi“. Konkrétním příkladem je například zvýšení cen energií. „Nezabývali jsme se podrobnostmi,“ dodal francouzský biskup, „ale všichni jsme se shodli na nutnosti brzkého dosažení spravedlivého míru. Rovnováha mezi mírem a spravedlností je zásadní“. Další místopředseda Komise evropských biskupů, litevský biskup Rimantas Norvila, zdůraznil, že „i když zatím nejsou vidět konkrétní řešení, všechny evropské země se dnes musí cítit zapojeny do úsilí o co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině“.

Papež a biskup Crociata, předseda COMECE (@VATICAN MEDIA)

V otázce migrace je třeba vyvážit přijímání a integraci

Mezi tématy, o nichž se během audience hovořilo, byla také migrace. Na tiskové konferenci se o ní zmínil další místopředseda, portugalský biskup Nuno Brás da Silva Martins. Na jedné straně „je nutné, aby Evropa přijímala migranty, také proto, aby čelila demografickému úbytku“, na druhé straně však „je patrná určitá neschopnost integrovat ty, kteří přicházejí k našim hranicím“. Jedná se o „problém, který se týká úcty k člověku v celé jeho důstojnosti“ a který zahrnuje „také otázku křesťanských kořenů Evropy“.

Lev XIV. vyzdvihl doprovázení mladých lidí a předávání víry

Papež také „velmi“ zdůraznil doprovázení mladých lidí a předávání víry v rodině. Na to poukázali jak biskup Crociata, tak biskup Hérouard. Czeslaw Kozon, biskup z Kodaně a zástupce Comece jako místopředseda skandinávských biskupských konferencí, se konkrétně zaměřil na vyškrtnutí z křestních matrik: jev, který v mnoha zemích, „jako je Belgie a Nizozemsko“, narůstá. „Kromě otázky dětí, které tak obviňují rodiče, že jim vnucují víru, je zde také otázka zasahování státu do života církve a do organizace církevních struktur, což může ohrozit náboženskou svobodu. A pak je tu právo a povinnost rodičů vychovávat své děti.“ V blízké budoucnosti „by mohlo dokonce dojít k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v této věci, protože lidé, kteří se chtějí z křestních matrik nechat vyškrtnout, často z ideologických důvodů, se odvolávají na evropské předpisy o zpracování osobních údajů“. V praxi tedy, jak vysvětlil generální sekretář COMECE Manuel Barrios Prieto, pokud by se namísto „pouhého zaznamenání vůle již nebýt členem katolické církve (zřeknutí se křtu) na okraj jména uvedeného v matrice přistoupilo k úplnému vymazání z matriky, vedlo by to k útoku na svobodu církve a k nerespektování její autonomie“.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Umělá inteligence v centru papežovy pozornosti

Na závěr Crociata uvedl, že papež věnoval velkou pozornost umělé inteligenci, „tématu, které se týká dezinformací, respektu k důstojnosti, soukromí, identitě a svobodě člověka a má dopady na pracovní sféru“