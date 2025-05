Deváté generální kongregace se zúčastnilo 177 kardinálů, z toho 127 volitelů. (@VATICAN MEDIA)

Vatikán

Deváté jednání kardinálů: 131 volitelů je již v Římě, od 6. května se ubytují ve Vatikánu

Dnes se ve Vatikánu uskutečnila devátá generální kongregace: přítomno bylo 177 kardinálů, z toho 127 volitelů. Práce v Domě sv. Marty pokračují intenzivním tempem a budou dokončeny do 5. května, aby byl umožněn přístup do ubytovacích prostor. Kardinálové Prevost a Semeraro byli vylosováni do komise, která bude pomáhat kardinálu komořímu v běžné správě.

Isabella H. de Carvalho – Vatikán V Římě je dnes přítomno 131 kardinálů s volebním právem ze 133, kteří se 7. května zúčastní konkláve, aby zvolili nového papeže. Z nich se 127 zúčastnilo deváté generální kongregace, která se konala dnes dopoledne od 9 do 12.30 hodin v Nové synodní aule, kde se celkem sešlo 177 kardinálů. Tyto nejnovější informace poskytl Matteo Bruni, ředitel Tiskového střediska Svatého stolce. Dále vysvětlil, že rekonstrukční práce v Domě sv. Marty, kde budou kardinálové ubytováni, pokračují intenzivním tempem a budou dokončeny do pondělí 5. května. Kardinálové, kteří se zúčastní konkláve, se tedy budou moci začít ubytovávat od úterý 6. května večer do středy 7. května ráno, před mší za volbu papeže („pro eligendo Pontificie“), plánovanou na 10 hodin. Na dnešním zasedání byli také vylosováni kardinálové, kteří budou v příštích dnech po boku kardinála Marxe, koordinátora Ekonomické rady, pomáhat kardinálu komořímu Kevinovi Farrellovi při řízení běžných záležitostí. Jsou jimi kardinálové Robert Francis Prevost a Marcello Semeraro. Kaple přiléhající k nové synodní aule (@VATICAN MEDIA) Církev, která by světu přinášela světlo Na dnešní deváté kongregaci zaznělo 26 příspěvků, v nichž se pokračovalo v reflexi nad různými tématy, která se dotýkají života církve. Podle tiskového střediska kardinálové vyjádřili přání, aby příští papež byl prorocký a aby se církev neuzavřela do sebe, ale vyšla ven a přinesla světlo světu, který zoufale potřebuje naději. V tomto duchu se hovořilo také o kontextu jubilejního roku, jehož tématem je „Poutníci naděje“. Kardinálové dále diskutovali o tom, jak má církev žít ve světě, a nikoli ve svém vlastním světě, s rizikem, že tak ztratí svůj význam. Kardinálové pak s vděčností připomněli dílo papeže Františka, často citovali jeho apoštolskou exhortaci Evangelii gaudium z roku 2013 a zdůraznili započaté procesy, které bude muset převzít příští papež. Mezi dalšími zmíněnými tématy byla dvojí úloha společenství v církvi a bratrství ve světě, spolupráce a solidarita mezi církvemi, role kurie ve vztahu k papeži, služba církve a papeže ve prospěch míru, hodnota vzdělání, ekumenický dialog a misie, synodalita a kolegialita. Devátá generální kongregace v nové synodní aule (@VATICAN MEDIA) Příští termíny Tiskové středisko oznámilo, že kardinálové se rozhodli připojit druhé zasedání v pondělí, a proto se sejdou na generální kongregaci jak ráno v 9 hodin, tak odpoledne v 17 hodin. Na úterý 6. května je prozatím naplánováno pouze jedno zasedání dopoledne, ale v případě potřeby může být přidáno další odpoledne. Na zítra, neděli 4. května, není naplánována žádná kongregace, takže kardinálové, kteří budou chtít, mohou sloužit mši ve svých titulárních kostelech po celém Římě. Děkan kardinálského kolegia, kard. Giovanni Battista Re, nakonec připomněl přítomným, že v květnu, měsíci zasvěceném Panně Marii, se každého sobotního večera v 21 hodin koná na náměstí před bazilikou sv. Petra modlitba růžence. V Římě je dnes přítomno 131 kardinálů s volebním právem ze 133, kteří se 7. května zúčastní konkláve. (@VATICAN MEDIA)