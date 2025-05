Kardinálové jednali na osmé generální kongregaci o evangelizaci a misii

Evangelizace, bratrství, synodalita a jednota byly některá z témat, o nichž se dnes ráno jednalo na osmé generální kongregaci ve Vatikánu.

Vatican News



Ředitel Tiskového úřadu Svatého stolce Matteo Bruni v pátek odpoledne novinářům sdělil, že se osmé generální kongregace, která připravuje nadcházející konkláve, zúčastnilo něco přes 180 kardinálů.



Kongregace začala v 9 hodin modlitbou.

Ze 180 přítomných kardinálů je více než 120 volitelů. Někteří kardinálové přijeli v posledních dnech a přísahu složili během přestávky v dopoledních hodinách.

Během kongregace zaznělo 25 projevů. Mezi diskutovanými tématy byly:



- Evangelizace jako hlavní zaměření pontifikátu papeže Františka



- Církev jako evangelizující bratrské společenství

- Nutnost šířit evangelium, zejména mezi mladými lidmi

- Církve Východu, jejich utrpení a svědectví

- Otázka, jak zajistit účinné šíření evangelia na všech úrovních, od farností po Římskou kurii



- Povinnost svědectví a jednoty ve světle evangelního úryvku: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

- Riziko protisvědectví, včetně sexuálního zneužívání a finančních skandálů

- Ústřední role liturgie

- Význam kanonického práva

- Synodalita a kolegialita, synodalita a misie, synodalita a sekularismus



- Zmínka o hermeneutice kontinuity mezi papeži Janem Pavlem II., Benediktem XVI. a Františkem

- Silná zmínka o roli eucharistie a jejím významu v misijní práci

Kongregace skončila ve 12:30.



V reakci na otázku novináře ohledně údajného zdravotního problému kardinála Parolina Bruni důrazně popřel, že by k něčemu takovému došlo: „Ne, to se nestalo. Není to pravda.“ Bruni také popřel, že by zasahovali lékaři nebo zdravotní sestry: „Ne, absolutně ne.“