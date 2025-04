Život ve službě církvi: kardinál Tucci

Deset let po smrti kardinála Roberta Tucciho uctil kardinál Giovanni Battista Re jeho dílo při vzpomínkové mši. Tucci byl formující osobností katolické církve 20. století.

Dne 14. dubna 2015 zemřel kardinál Roberto Tucci, významný jezuita, teolog a mediální odborník katolické církve. Po deseti letech uspořádal kardinál Giovanni Battista Re ve Vatikánu zádušní mši, aby připomněl všestranné dílo Tucciho, který sehrál klíčovou roli při formování církve ve 20. století.



Tucci se narodil 19. dubna 1921 v Neapoli a v 15 letech vstoupil do jezuitského řádu. Získal doktorát z filozofie a teologie a v roce 1950 byl vysvěcen na kněze. Jako expert na II. vatikánském koncilu se podílel na přípravě klíčových dokumentů, jako je „Gaudium et spes“. Zvláště vlivná byla jeho spolupráce s tehdejším biskupem Karolem Wojtyłou, který se později stal papežem Janem Pavlem II.



Šéfredaktor



Tucci byl v letech 1959-1973 šéfredaktorem časopisu „La Civiltà Cattolica“ a poté do roku 1985 vedl Vatikánský rozhlas. Od roku 1982 organizoval zahraniční cesty papeže Jana Pavla II. a doprovázel ho na 77 ze 79 cest. Za své služby byl papežem v roce 2001 povýšen na kardinála, ale biskupské svěcení nespřijal. Zvolení svého argentinského spolubratra kardinála Korgeho Maria Bergoglia papežem v roce 2013 prožil zblízka, i když již ne jako aktivní volič, neboť v době přijetí do kardinálského kolegia se již blížil věkové hranici 80 let.



Kardinál Re ve svém kázání vyzdvihl Tucciho „velkého ducha služby a smysl pro odpovědnost“. Tucci vždy jednal s láskou k církvi a k lidem. Papež František jej také již dříve vyzdvihl jako „věrného pastýře evangelia a církve“, připomněl kardinál Re.



Tucci měl až do vysokého věku kancelář v sídle Vatikánského rozhlasu. Dnes byla po tomto jezuitovi pojmenována jedna z konferenčních místností v budově.



Kardinál Roberto Tucci po sobě zanechal významný odkaz jako stavitel mostů mezi církví, médii a společností. Jeho život zůstává příkladem oddané a pokorné služby církvi.