Všechny plánované beatifikace byly odloženy

Kardinálové shromáždění na první generální kongregaci, která se konala v úterý 22. dubna dopoledne v Nové synodní aule a při níž stanovili termíny translace a pohřbu papeže Františka, rozhodli o odložení připravovaných beatifikačních liturgií až do rozhodnutí nového papeže.

Co se týče plánovaných blahořečení, bude nutné vyčkat na rozhodnutí nového římského papeže, jakmile bude zvolen. Kolegium kardinálů, které se dnes dopoledne sešlo na první generální kongregaci v Nové synodní aule ve Vatikánu, rozhodlo o jejich odložení.

Kalendář blahořečení zveřejněný Dikasteriem pro svatořečení předpokládal na 26. dubna a 3. května blahořečení dvou maďarských osobností, které žily v minulém století. Byli to Mária Magdolna Bódi, laička, která by byla ráda vstoupila do řeholního života, ale zasvětila se Kristu Králi soukromým slibem věčné čistoty, protože ji žádná kongregace nemohla přijmout kvůli neregulérní situaci jejích rodičů, a Petr Pavel Oros, kněz z mukačevské eparchie, který byl zabit policistou. Předtím byl vystaven nátlaku, aby přestoupil k pravoslaví, zůstal ale věrný papeži, a přitom vědomě prožíval stav člověka podezřelého, kontrolovaného a vystaveného svévolnému zatýkání a bezpráví.

Na 17. května je naplánováno blahořečení dvou kněží. Jsou to Francouz Camille Costa de Beauregard, narozený 17. února 1841, který veškerý majetek, který zdědil po své bohaté rodině, věnoval potřebným lidem a charitativním organizacím, a Eduard Profittlich, německý jezuita, titulární arcibiskup Adrianopole, apoštolský administrátor Estonska, který byl zatčen a deportován do Ruska, kde byl mnohokrát mučen a odsouzen k trestu smrti, ale 22. února 1942 zemřel před vykonáním rozsudku v důsledku útrap věznění.

Pro Stanisława Streicha, polského kněze, jehož pastorační činnost se nelíbila stoupencům komunistické ideologie, zabitého 27. února 1938, když sloužil mši, je beatifikace stanovena na 24. května, zatímco pro Christophoru Klomfass a 14 družek, řeholnic Kongregace svaté Kateřiny, panny a mučednice, které zemřely mezi 22. lednem a 25. listopadem 1945 poté, co byly týrány a ponižovány ruskými vojáky při osvobozování Polska, je stanoveno datum beatifikační liturgie na 31. května.