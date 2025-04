Vatican News připojuje ázerbájdžánštinu ke stávajícím padesáti pěti jazykům

Ode dneška, 2. dubna, se počet jazyků Vatican News zvýšil na 56: přibyla k nim ázerbájdžánština. Pro ázerbájdžánského apoštolského prefekta monsignora Feketeho se jedná o iniciativu zaměřenou na posílení víry a šíření pravdy. „Každý jazyk je důležitý,“ říká Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci „v budově z živých kamenů, kterou den za dnem stavíme“.

Vatican News rozšiřuje svou informační nabídku o ázerbájdžánštinu a ode dneška, 2. dubna, kdy si připomínáme dvacáté výročí úmrtí svatého Jana Pavla II. jako prvního papeže, který navštívil Ázerbájdžán, hovoří vatikánská média 56 jazyky, včetně znakové řeči v italštině, španělštině, angličtině a francouzštině.

„Ve své homilii v Baku 23. května 2002,“ připomíná mons. Vladimír Fekete, SDB, apoštolský prefekt Ázerbájdžánu, „svatý Jan Pavel II. zdůraznil, že malá katolická komunita v této zemi se má stát kvasem a duší celé společnosti. Média jsou v dnešním světě stále mocnějším nástrojem šíření pravdy, a tak podporují naději lidstva a posilují víru věřících.“

Mons. Fekete, který projekt podpořil ve spolupráci s Dikasteriem pro komunikaci, dále vysvětluje: „Většina místních katolíků v Ázerbájdžánu nemluví jinými jazyky a informace ze života všeobecné církve často hledají pomocí zdrojů, které nejsou vždy spolehlivé. Proto jsme se rozhodli zahájit tuto iniciativu s Vatikánským rozhlasem - Vatican News, abychom podpořili poznání a posílili víru“. Každý - dodává monsignor Fekete - bude mít možnost přečíst si slova Svatého otce a nejdůležitější zprávy o všeobecné církvi ve svém jazyce. Jsem si jist, že to bude užitečná služba i pro mnohé nevěřící nebo příslušníky jiných náboženství. „Ázerbájdžánský jazyk,“ doplňuje, „není jen idiomem, kterým se mluví ve státě Ázerbájdžánská republika, ale hovoří jím také přibližně třicet milionů Ázerbájdžánců žijících po celém světě. Svěřujeme tento projekt ochraně Panny Marie,“ uzavírá, „v naději, že všichni naši čtenáři najdou ve Vatican News užitečné a silné médium pro svůj lidský a duchovní život.“

Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci, v této souvislosti zdůraznil: „Každá tkanina se skládá z drobných propletených vláken. Takto je vytvořen i náš komunikační systém, který ode dneška mluví také ázerbájdžánsky, a to díky spolupráci mons. Vladimíra Feketeho a Apoštolské prefektury Ázerbájdžánu. Každý jazyk je důležitý v budově z živých kamenů, kterou den za dnem stavíme. Při své cestě do Baku v říjnu 2016 papež František pochválil malé společenství ázerbájdžánských katolíků a přirovnal je k malému společenství, které bylo uzavřeno ve večeřadle, když Duch svatý sestoupil z nebe. Připojení ázerbájdžánštiny k mnoha dalším jazykům Vatican News pro nás znamená svědectví o tom, že v církvi není nikdo velký a nikdo malý. Pouze dvě věci, jak připomněl papež František, jsou nutné k tomu, abychom prožili plnost společenství, které nás spojuje: ve večeřadle byla Matka a byla tam láska, bratrská láska, kterou do učedníků vlil Duch svatý. Mluvit spolu, rozumět si v jediném jazyce lásky, spřádat společenství dobra a učinit ze společenství, které nás spojuje kolem Matky církve, nejmocnější prostředek komunikace, je i dnes naším závazkem ve světě, kterému jinak hrozí, že se ztratí v babylonském zmatku“.

„Vatican News v ázerbájdžánském jazyce,“ vysvětluje ediční ředitel vatikánských médií, Andrea Tornielli, „představuje příspěvek nejen k šíření papežova slova, ale také k dialogu mezi náboženstvími: poselství Petrova nástupce o míru je ve světě rozvráceném válkami a násilím mostem ke všem, kteří se nepoddávají atmosféře uzavřenosti a nenávisti, ale snaží se budovat cesty setkávání, vzájemného poznání a bratrství.“

„Přítomnost ázerbájdžánského jazyka ve vatikánských médiích je velmi důležitá, protože, jak vyzdvihl Massimiliano Menichetti, zástupce edičního ředitele pověřený vedením Vatikánského rozhlasu/Vatican News, umožňuje milionům lidí přímé spojení s papežem, životem všeobecné církve a informacemi Svatého stolce. „V posledních letech,“ vysvětlil Menichetti, „jsme zintenzivnili projekty spolupráce s jednotlivými církvemi, abychom rozvíjeli společné vazby a podporovali zahájení informačních a evangelizačních projektů po celém světě. Naší myšlenkou je sjednotit kapacity a zdroje a vytvořit sdílené, nikoli centralizované systémy, abychom na jedné straně podpořili operativní síť společenství a na druhé straně zvýšili kompetence a podpořili rozvoj místních subjektů. Naším snem je platforma, kde se propojí všechny katolické reality, aby se spojily síly a v reálném čase se sdílely nejen texty, obrazy a zvuky, ale i život církve v každé části světa“.